Maria De Filippi mette a dieta Tina Cipollari, eccessivo il suo peso e arriva il nutrizionista a Uomini e Donne (Foto)

Tina Cipollari è ingrassata un po’ troppo e Maria De Filippi che al contrario è da sempre attenta alla sua forma fisica ha trovato il modo per aiutare l’opinionista di Uomini e Donne (foto). Quanto pesa Tina Cipollari, quanti chili ha preso negli ultimi mesi e quanti ne dovrebbe perdere con la dieta che si appresta a seguire? La biondissima protagonista di Uomini e Donne è pronta a dimagrire, ad affrontare un percorso di remise en forme sotto l’occhio attento di telecamere e pubblico. Sembra che il peso di partenza di Tina sia di circa 84 chili e che quindi ne dovrebbe perdere 20. Entra così nel cast un nutrizionista, che di certo non sarà presente in ogni puntata su Canale 5 ma sarà armato di bilancia e pronto a dare consigli e regole a Tina e non solo a lei. L’obiettivo è di perdere 20 chili entro la fine del 2019.

QUANTO PESA TINA CIPOLLARI – MARIA DE FILIPPI AIUTA L’AMICA A DIMAGRIRE

Se la Cipollari seguirà il percorso in maniera scrupolosa a Natale dovrebbe essere in gran forma. Domani andrà in onda la prima puntata del programma di Maria De Filippi, ovviamente puntata già registrata quindi sappiamo già che anche Gianni Sperti si è sottoposta alla prova della bilancia. Il risultato per l’ex ballerino è nessuna dieta, ottimo il suo peso, 75 chili che per la sua altezza e forma fisica rappresentano il peso giusto.





Tina aveva espresso più volte il desiderio e la necessità di dimagrire ma senza un aiuto spesso è molto difficile raggiungere un buon risultato, duraturo nel tempo. Una sfida di certo non semplice per l’opinionista che con qualche chilo in più è ingrassata un po’ troppo. Sarà più nervosa del solito o più rilassata la simpaticissima protagonista di Uomini e Donne nel corso di questa nuova edizione e della sua dieta?