Giulia Calcaterra in ospedale: sui social spiega come sta

Giulia Calcaterra, nota al pubblico televisivo per essere stata una velina di Striscia la Notizia e una naufraga a L’Isola dei Famosi, è dovuta ricorrere alle cure presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano a causa di una brutta ferita che ha causato infezione. A dare la notizia ai suoi tantissimi followers sui social network è stata la stessa Giulia tramite alcune ig stories. Chi la segue sui social, per l’appunto, sa perfettamente quanto la Calcaterra si dedichi allo sport talvolta estremo sempre in compagnia del suo fidanzato Nick Pescetto e quanto lei ami farlo. Delle volte però si corrono dei rischi e Giulia Calcaterra lo sa bene. La ex velina si è infatti provocata una brutta ferita sul tallone che le ha causato un’infezione. Adesso Giulia spiega come sta e quale è la situazione attuale. Per scoprire le parole della Calcaterra continuate pure a leggere.

Giulia Calcaterra finisce in ospedale, ha un buco sul malleolo ma lei è fiduciosa

“Sono venuta in ospedale per un controllo al piede e la situazione è peggiorata tantissimo. Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe” ha così raccontato quanto accaduto Giulia Calcaterra. I medici dell’ospedale Luigi Sacco di Milano hanno prescritto una terapia antibiotica alla donna che è stata medicata e che dovrà restare ancora qualche giorno in ospedale. Molto presto verranno anche comunicati i risultati del tampone ma nel frattempo Giulia Calcaterra dovrà stare a riposo.

Giulia Calcaterra mostra la ferita sui social e spiega qual è la situazione attuale: resterà in ospedale ma lei è una forza della natura

“Voglio sperare che sia la terapia giusta per eliminare questo batterio dal mio piede e tornare presto alla mia vita. In questi giorni ho provato a proseguire con la mia routine qui a Milano, ci sono riuscita ma è stato sempre doloroso e alcune attività erano fuori dalla mia portata. Ora non riesco neanche a camminare quindi dovrò per forza aspettare, seguire la cura, lavorare dal mio letto e sperare che chi lavora con me comprenda il disagio di questi giorni“ scrive Giulia Calcaterra in una recente ig stories dove si dimostra, ancora una volta, una ragazza molto forte e tosta. Giulia ha anche postato una foto, coperta, della ferita e spiega che sarebbe potuta andare molto peggio di così e si dimostra carica anche in una situazione difficile. Adesso la Calcaterra passerà tre giorni in ospedale nel reparto malattie infettive ma lei si dice fiduciosa.

Nel frattempo sul sui social, i fan di Giulia Calcaterra stanno dimostrando tutto il loro affetto e la loro vicinanza. Lei invece si rivela una forza della natura. Ma il suo esercito di followers già lo sapeva! A questo punto non possiamo far altro che fare il nostro grosso in bocca al lupo alla bellissima Giulia Calcaterra sperando che possa rimettersi molto presto e tornare alla sua vita di sempre. Forza Giulia!

