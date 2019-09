Carlotta Mantovan a casa di Antonella Clerici, un’amicizia che le rende felici (Foto)

Chissà in quanti tra coloro che avevano promesso a Carlotta Mantovan di non lasciarla sola sono riusciti a mantenere la promessa, di certo l’ha fatto Antonella Clerici (Foto). La conduttrice Rai era molto legata a Fabrizio Frizzi, il trio con Carlo Conti era capace di generare invidia per il loro rapporto, erano come fratelli, poi c’è stato il più drammatico dei giorni e da quel momento Antonella ha promesso che ci sarebbe stata sempre per Carlotta e la piccola Stella. La Clerici era più legata a Fabrizio che a sua moglie ma un po’ alla volta sono diventate come sorelle e anche le rispettive figlie lo sono nonostante Maelle sia più grande della piccola Frizzi. Poco fa una nuova foto su Instagram ritrae insieme la Mantovan e la Clerici, abbracciate, sorridenti, serene. Carlotta è a casa di Antonella, condividono più di una passione, anche quella per i cavalli.

ANTONELLA CLERICI E CARLOTTA MANTOVA A CASA INSIEME

Nella casa ad Arquata Scrivia in Piemonte così come nella casa in Normandia la porta è sempre aperta per gli amici più cari, Antonella e Vittorio Garrone ne hanno tanti e la moglie di Fabrizio Frizzi lo sa bene. Uno scatto tra il verde, alle spalle il bosco, una rosa tra le mani e ci sembra di sentire la risata del conduttore, quella che invece non ascolteremo mai più in diretta. Le immaginiamo chiacchierare sui loro progetti, le emozioni, osservare le loro bambine e promettersi ancora una volta di esserci l’una per l’altra.





“Traspare una grande e bella amicizia… Continuate a coltivarla sempre poiché è tra le cose più rare e belle che la vita possa regalare” scrive una follower e un’altra aggiune: “Bellissime, sempre insieme nel ricordo di Fabrizio, complimenti”. Antonella semplicemente commenta “Noi finalmente ai Basini, family, amicizia, per sempre”.