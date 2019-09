Chiara Giordano non è più l’ex moglie di Raoul Bova, ad Amici Celebrities il suo riscatto (Foto)

Purtroppo Chiara Giordano è già stata eliminata da Amici Celebrities e per una sola puntata abbiamo potuto apprezzare il suo entusiasmo, la bellezza che esprime quando balla (foto). La danza l’ha salvata, le ha dato una nuova vita, l’ha tirata fuori dal periodo più difficile della sua vita, quando il matrimonio con Raoul Bova era ormai finito e la sua vita privata era finita in piazza. L’ex moglie di Bova non si sentiva forte anche se gran parte delle persone si erano schierate dalla sua parte e aveva una madre che la difendeva con le unghie e con i denti andando contro il marito che ormai non aveva più. Ieri sera Chiara ha parlato per la prima volta di quel dolore, della vergogna che ha provato nel pensare di aver sbagliato tutto, soprattutto con i figli. E’ riuscita a ripartire e lo dimostra ad Amici Celebrities. Dopo tanti inviti a vari programmi ha detto sì al ballo, ha detto sì al nuovo programma di Maria De Filippi e le soddisfazione e la gioia sono così grandi che tira fuori un po’ di ciò che ha sempre trattenuto dentro.

CHIARA GIORDANO ADESSO PENSA DI PIU’ A SE STESSA

Ha tirato fuori il suo talento, ha scoperto che il ballo le regala tanto, ha iniziato a pensare di più a se stessa. Semplici le parole che ha usato ieri tra una esibizione e l’altra: “Ora penso di più a me stessa mentre prima pensavo di dovermi dedicare per forza ad un’altra persona”. Ha dato tanto a Raoul Bova, desiderava la sua piena realizzazione ma così facendo ha messo se stessa in ombra, al secondo piano.





E’ bellissima Chiara Giordano mentre balla dimostrando ciò che ha imparato dopo tantissime prove e sacrifici; una fatica che oggi la rende felice anche se è già fuori da Amici Celebrities. Non è più l’ex moglie di Raoul Bova, adesso è Chiara Giordano, che non ha bisogno di dire molto, sono bastate poche parole da cui partire per spiegare quanto sia importante per lei il ballo, per la sua felicità, dopo una sconfitta, una delle peggiori.