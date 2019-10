Bar Refaeli in esclusiva a Verissimo annuncia il sesso del bambino che aspetta

Colpaccio di Silvia Toffanin con una super intervista esclusiva che andrà in onda sabato nella puntata di Verissimo del 5 ottobre 2019. Nel salotto di Silvia Toffanin infatti arriverà Bar Refaeli che ha scelto il programma di Canale 5 per svelare al mondo intero il sesso del bambino che sta aspettando. “Aspetto un figlio maschio. E’ fantastico!” ha raccontato la modella nel programma condotto da Silvia Toffanin. Per la Rafaeli è il terzo bambino quello che sta per nascere. La modella commenta entusiasta: “Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita”. Bar Refaeli non ha nessuna intenzione di fermarsi e anche se ancora non ha messo al mondo il terzo figlio già pensa al prossimo! Lei sogna infatti di avere 4 bambini anche se al momento il marito ha qualche dubbio in merito, si lascerà convincere dalla bellissima Bar?

BAR REFAELI A VERISSIMO: IN ESCLUSIVA NELLA PUNTATA DEL 5 OTTOBRE 2019

La Toffanin non poteva fare a meno di parlare di quello che succede nel mondo del cinema e della moda. Tra molestie e proposte per lavorare, succede sempre qualcosa. La Refaeli commenta: “E’ un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia. Io fin dall’età di sedici anni ho avuto la fortuna di essere seguita sempre da mia madre e mio padre. E’ un consiglio che posso dare a tutti”.

Ovviamente non poteva mancare la domanda sulla sua relazione con Leonardo di Caprio, una storia importantissima che ha segnato la vita di Bar Refaeli: “E’ stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. E’ un grandissimo attore ma non ho visto ‘C’era una volta a…Hollywood’ e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione“.

L’intervista completa andrà in onda sabato nella puntata di Verissimo che inizierà come sempre alle 16,10 su Canale 5.

