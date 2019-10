Kate Middleton duchessa di stile con una piccola Chanel è impeccabile in verde e viola (FOTO)

Ogni volta che Kate Middleton esce in pubblico per un impegno ufficiale, le sue foto fanno il giro del mondo. E anche oggi è successo lo stesso! Kate Middleton bellissima e super chic ha dato un’altra lezione di stile per tutte le donne che vogliono seguire il suo esempio! Bellissima in pantaloni all’ultima moda, con la sua Chanel perfettamente abbinata alla maglia, ha davvero incantato tutti per semplicità ed eleganza. Un dolcevita che mette in evidenza le forme impeccabili di Kate, sempre più magra. Oggi la duchessa di Cambridge ha fatto visita al Natural History Museum, e poi al Centro Angela Marmont UK Biodiversity.

Molto particolare la scelta del look di Kate che accosta un dolcevita di poche sterline a delle scarpe e una borsa invece che di certo hanno un costo ben diverso! Kate ha abbinato in modo perfetto il maglioncino dal collo alto a un paio di pantaloni color kiwi che non aveva mai messo prima, almeno secondo i media inglesi sempre molto attenti a quello che la Middleton indossa.

KATE MIDDLETON BELLISSIMA CON PANTALONI E DOLCE VITA

Pare che Kate ultimamente abbia una nuova passione per i pantaloni e anche oggi era bellissima.

( nella gallery alcune delle foto che ci mostrano il nuovo look della bellissima Kate )

La borsa Chanel perfettamente abbinata con il maglioncino che Kate ha indossato in questa sua uscita pubblica. Per quanto riguarda questi pantaloni che sono piaciuti moltissimo alle signore in Gran Bretagna, sono a marchio Jigsaw, uno dei preferiti di Kate e hanno un costo modesto. Dovrebbero infatti costare intorno alle 130 sterline. I pantaloni si abbinano in modo perfetto con i tacchi ma anche con le scarpe da ginnastica.

Un look perfettamente autunnale e voto 10 e lode per la bellissima Kate che non ha sbagliato nulla!

