Marina La Rosa esagera con l’abito rosso a un party mondano, poi torna casalinga (Foto)

Sarà per sempre la gatta morta del primo Grande Fratello ma Marina La Rosa ci mette anche un po’ di impegno per continuare ad essere così sensuale (foto). Complice una serata mondana Marina ha scelto un abito rosso fuoco davvero mozzafiato. Non ha indossato il reggiseno, ha per forza dovuto indossare l’intimo rosso e si è lasciata ammirare con lo spacco a dir poco inguinale. Un party a Roma e bellissima a 42 anni ha continuato ad ammiccare. Una vera bomba sexy ma per qualcuno ha un po’ esagerato. Le piace apparire è ovvio, sembra tornata in pista come un tempo grazie all’Isola dei famosi. L’abito rosso l’aiuta a stupire, a catturare i flash dei paparazzi e lei sorride fingendo di non capire. Marina La Rosa in un attimo è diventata la regina della serata ma quando è casa con marito e figli torna anche un po’ casalinga.

DAL PARTY MONDANO AL CALCARE NEL FERRO DA STIRO – MARINA LA ROSA CONQUISTA UOMINI E DONNE

Scende le scale maliziosa, non copre di certo le gambe nude che lo spacco mette in mostra. Ancora una volta l’ex gieffina ed ex naufraga stuzzica e provoca. Dal suo profilo Instagram le foto sono spesso ad alto tasso erotico. Aggiunge le dediche d’amore per suo marito e anche gli inaspettati consigli per la casa.





Alle prese con il suo ferro da stiro ha spiegato come si elimina il calcare: “Oggi è un giorno senza impegni, ne approfitto per fare una cosa così eccitante che so già che mi invidierete tutti ma proprio tutti! Devo togliere il calcare dal ferro da stiro.. quindi metto dell’aceto nella caldaia e via di vapore come se non ci fosse un domani. Poi vado di acqua distillata così elimino i residui d’aceto e di nuovo via col vapore (sembra una puntata di detto fatto!)” L’avrà fatto davvero?





