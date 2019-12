Antonella Clerici torna nella casa di Roma ed è piena di gioia per tutti i suoi impegni (Foto)

Da tempo Antonella Clerici si è trasferita in Piemonte nella casa nel bosco di Vittorio Garrone con la sua piccola Maelle, ed è da lì che felice si sposta ogni volta per i suoi impegni di lavoro e non solo (foto). Spesso però torna a Roma e in questi giorni è tornata nella sua vecchia casa. Tanti gli scatoloni che ha trasferito ad Arquata Scrivia ma tanto altro resta nella sua vecchia casa, l’ultima nella Capitale. Il tempo della conferenza stampa con Carlo Conti per Lo Zecchino d’Oro, le foto, le interviste e anche altro e poi di nuovo a casa, nel suo luogo magico. Solo per poco però perché Lo Zecchino d’Oro già l’attende. Da Roma al suo bosco e poi di nuovo in viaggio verso Bologna, Antonella Clerici non si ferma un attimo, sembra avere più impegni adesso di quando andava in onda tutti i giorni con La prova del cuoco. “Pronta per tornare a casa ma domani si riparte per lo Zecchino d’Oro” scrive la conduttrice postando la foto nella sua vecchia casa.

ANTONELLA CLERICI SEMPRE IN VIAGGIO PER LAVORO E PER AMORE

Ha scelto Arquata Scrivia come luogo dove far crescere sua figlia Maelle e per vivere in modo totale la sua bellissima storia d’amore con Vittorio Garrone. Il 6 dicembre festeggerà il suo compleanno e sarà come sempre un giorno speciale ma questa volta sarà a Bologna con quelli che già chiama “i miei bambini”. Il 4, il 5 e il 6 dicembre infatti Antonella Clerici sarà in onda in diretta su Rai 1 con lo Zecchino d’Oro e poi il 7 dicembre con Carlo Conti in prima serata alle 21:25.

Dodici le canzoni scelte tra le 776 proposte arrivate all’Antoniano con bambini dagli 8 ai 12 anni. Nella serata finale saranno giudici Giovanni Allevi, Luciana Litizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini, Benji e Fede, Alberto Urso. Sarà un’edizione speciale, un compleanno speciale.





