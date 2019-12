Festa a sorpresa per Michela Quattrociocche e tra le amiche complici c’è anche Laura Chiatti (Foto)

Festa a sorpresa riuscita davvero per il compleanno di Michela Quattrociocche che non aveva dubitato niente fino all’ultimo istante quando Alberto Aquilani è entrato con lei nel locale (foto). La bellissima attrice credeva che suo marito la portasse fuori a cena per poi brindare al suo compleanno allo scoccare della mezzanotte, invece il calciatore e le amiche della festeggiata avevano organizzato tutto alla perfezione. Tanti gli invitati e tutti hanno reso felice Michela, tra i tanti anche Laura Chiatti, Gaia Lucariello e Tamara Pisnoli, quindi tante moglie o ex mogli di calciatori e ovviamente anche qualche collega. Quando la Quattrociocche ha visto che nel locale c’era una folla che la attendeva non ha nascosto tutto il suo stupore. 31 anni e non se l’aspettava davvero una festa a sorpresa. Il suo stupore è apparso subito reale, mentre qualche volta la sorpresa non riesce ed è evidente negli scatti. Le foto della festa a sorpresa sono deliziose e con orgoglio arrivano tutte sui social.

AL PARTY PER MICHELA QUATTROCIOCCCHE AMORE E ALLEGRIA

Alla festa la biondissima Laura Chiatti, le due attrici sono molto legate. Non è finita l’amicizia tra la Quattrociocche e Tamara Pisnoli nonostante sia finito il matrimonio con Daniele De Rossi. Invitata anche Gaia Lucariello, la moglie dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.





Non potevano mancare le figlie della coppia, le piccole Aurora di 8 anni e Diamante che ha da poco compiuto 5 anni, sono i suoi due amori più grandi. Bellissima anche la torta scelta per le 31 candeline della romana che emozionata non avrà avuto desideri da esprimersi se non che tutto resti com’è adesso bella sua vita. Gli auguri ovviamente solo dopo la mezzanotte perché è oggi il suo compleanno. E non c’è niente di più dell’amore che lega Michela e Alberto, 7 anni meraviglioso e non c’è spazio per nessuna crisi.