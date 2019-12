Pomeriggio 5, Fabrizia de Andrè lancia un nuovo appello a Francesca: non si parlano da mesi

Si parla di “faide” famigliari nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 4 dicembre 2019. E tra i protagonisti della puntata, anche Fabrizia de Andrè. Un anno fa di questi tempi, la figlia di Cristiano non aveva nessun rapporto con suo padre e aveva scelto di entrare nella casa del Grande Fratello di Barbara d’Urso con sua sorella, Francesca. All’ultimo momento, anche in seguito a una diffida di suo padre, aveva deciso di non entrare nella casa del GF. Francesca de Andrè invece aveva deciso di continuare ed è stata tra le protagoniste del reality di Canale 5. Ma poco tempo dopo l’uscita dalla casa di Francesca tra lei e Fabrizia i rapporti si sono interrotti. Come mai? Francesca de Andrè, dopo aver lasciato Gennaro Lillio, ed essere di nuovo tornata con il suo ex, Giorgio, era venuta a sapere delle cose che le avevano fatto cambiare idea in merito all’atteggiamento di sua sorella. Se infatti nella casa erano molto vicine, e Fabrizia aveva consolato Francesca nei momenti di sconforto, entrando da fuori solo per lei, successivamente le cose erano cambiate. Francesca infatti è convinta del fatto che sua sorella, che nel frattempo si era anche avvicinata di nuovo a Cristiano de Andrè, facendo pace con lui, fosse artefice di un complotto per mettere in cattiva luce Giorgio.

FABRIZIA DE ANDRE’ A POMERIGGIO 5: VORREBBE FARE PACE CON FRANCESCA

Dal mese di agosto quindi, lei a Fabrizia non si parlano più. La ragazza, che invece continua ad avere un ottimo rapporto con suo padre, spiega a Barbara d’Urso nello studio di Canale 5, di aver provato spesso a mettersi in contatto con Francesca. Pare però che la De Andrè non le abbia mai voluto rispondere. Fabrizia si dice disponibile a dimenticare tutto e voltare pagina e lancia un appello a sua sorella. Le chiede di fare pace, anche per il bene del suo bambino al quale Francesca era molto affezionata. “Si sta perdendo la sua crescita, lei ci teneva tantissimo a lui” ha ricordato oggi Fabrizia.