La festa di compleanno di Aurora Ramazzotti, la cena con famiglia e amici (Foto)

Dopo gli auguri di buon compleanno ad Aurora Ramazzotti da parte della sua mamma e del suo papà ieri sera la festeggiata ha voluto tutti a cena con lei in un bellissimo ristorante (foto). Su Instagram come sempre non mancano mai le foto e tra gli scatti di Aurora e quelli dei suoi amici si intuisce che la festa è stata perfetta. Niente di eccessivo ma tanta allegria e tanto amore intorno alla primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. 23 anni compiuti ieri e il tempo passa davvero in fretta mentre Eros e Michelle sembrano volerlo fermare pubblicando anche quest’anno le sue foto da bimba. La conduttrice e showgirl ha ricordato che da sempre il suo volto ha i tratti orientali, il cantante ha emozionato ancora una volta pubblicando un video tenerissimo. Aurora è il sole di entrambi e lei lo sa bene, anche per questo è così felice, peccato che alla sua cena non ci fosse proprio papà Eros. Ramazzotti è impegnato nel suo tour, non poteva festeggiare con la sua bambina, ma la loro non è nemmeno una famiglia allargata come le altre, non abbiamo mai visto insieme Eros e Michelle.

AURORA RAMAZZOTTI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON UNA BELLISSIMA CENA

Con lei hanno brindato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma ovviamente non poteva mancare Goffredo Cerza. Il suo fidanzato per l’occasione è arrivato a Milano lasciando Londra dove vive e studia. Finalmente Aury ha potuto abbracciare anche la sua carissima amica Sara Daniele, tutti era no lì per lei.





Bellissima Aurora Ramazzotti ha indossato un abito corto pieno di paillettes, tacchi alti e il suo sorriso contagioso. Michelle Hunziker deliziosa in rosso e celeste. Bellissimi i cori di buon compleanno mentre la showgirl svizzera attende l’annuncio della dolce attesa di sua figlia, spera di diventare presto nonna.