Caterina Balivo golosa prima di dormire tenta di resistere a dei biscotti famosi (Foto)

Ieri Caterina Balivo nella sua puntata del lunedì di Vieni da me era al settimo cielo perché c’era tutta l’aria della festa in studio con l’albero di Natale e le altre decorazioni (foto). Anche lei con la gonna in paillettes era perfetta per dare il via al periodo che dovrebbe far tornare tutti un po’ bambini e forse anche più buoni. Unico neo delle feste in arrivo sono tutti i dolci, pranzi e cenoni che ci faranno di certo ingrassare. La Balivo è da sempre e sempre in gran forma, fedele alla sua magrezza ma non è sempre semplice non prendere peso, non mangia tutto ciò che vorrebbe, fa giustamente attenzione a non esagerare con i dolci. Ieri sera infatti quando era già comoda sul suo letto e un po’ assonnata ha mostrato a tutti i suoi follower quanto è stata brava a resistere alla golosità del momento, i biscotti alla Nutella. Stiamo parlando di quel pacchetto che contiene i golosi biscotti con la crema alle nocciole, quelli che in alcune città sembrano introvabili, in altre i supermercati e gli altri negozi non fanno in tempo a rifornire. Anche Caterina Balivo li ha comprati ed ecco cosa è successo.

CATERINA BALIVO PAZZA PER I BISCOTTI ALLA NUTELLA

Ieri mattina il goloso acquisto e di sera prima di dormire quando viene un po’ a tutti la voglia di dolce anche la conduttrice di Rai 1 è stata presa dalla voglia di mangiare gli ormai famosi biscotti. Ne ha mangiato qualcuno e poi ha resistito, si è fermata, avrebbe voluto mangiarli tutti ma è stata brava, è andata in cucina e ha preso una mela.





Una scelta che spiega ai suoi follower: è in arrivo il Natale e da buona campana avrà tanti dolci da mangiare, non solo pandoro e panettone ma anche struffoli, roccocò e tante altre dolcezze. Si è accontentata di una mela e ha fatto bene ma ha anche mostrato che anche lei si tiene in forma facendo delle rinunce.