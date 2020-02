Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 look super sexy per la prima gag con Amadeus (FOTO)

Terza serata per il Festival di Sanremo 2020, oggi giovedì 6 febbraio 2020. E sul palco del Teatro Ariston arrivano altre due bellissime donne ad affiancare il nostro Amadeus: Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. E concentriamoci proprio su di lei che è conosciuta soprattutto per essere la moglie del campione della Juventus Cristiano Ronaldo. I fan speravano di vedere anche il calciatore sul palco di Sanremo ma per il momento l’ipotesi è esclusa.

Georgina Rodriguez è arrivata nella città dei fiori in elicottero e su di lei e la sua presenza al Festival la curiosità cresce ormai da settimane. Quale look avrà scelto di indossare la bellissima Georgina Rodriguez per la sua prima volta a Sanremo?

GEORGINA RODRIGUEZ E I LOOK PER SANREMO 2020: GLI ABITI DEL 6 FEBBRAIO

I dubbi sul look di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 sono rimasti fino a che la meravigliosa moglie di Cristiano Ronaldo non è scesa dalle scale più famose della televisione italiana svelando a tutti il suo primo abito della serata. Capelli super lisci ed un abito chiaro lungo e scollato. Grande spacco davanti e una collana con ciondolo rosa a impreziosire la sua bellezza e il suo look scelto per il Festival. Ecco qui di seguito alcune foto direttamente dal palco del Teatro Ariston del look di Georgina Rodriguez:

Sanremo 2020, la prima gag di Georgina Rodriguez è sul calcio!

E con il suo primo look, Georgina Rodriguez mostra a tutti la sua simpatia con la prima gag insieme ad Amadeus. Sotto ad una sciarpa, infatti, il conduttore mostra la maglia della Juventus. Georgina Rodriguez afferma, con un italiano un po’ tirato, che quella è la maglia più bella. Quando Amadeus toglie la giacca su sua richiesta però, dietro si ritrova i colori dell’Inter il numero di Lukaku! Una piccola gag divertente che presenta subito Georgina Rodriguez ai telespettatori di Sanremo che ormai da tempo attendevano il suo arrivo sul palco.

E voi che cosa ne pensate di Georgina Rodriguez? Il suo look è promosso?