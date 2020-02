Mara Venier a Sanremo 2020 scende le scale scalza, benedice Amadeus e la sua serata finisce

Il Festival di Sanremo 2020 è ormai giunto all’ultima puntata e proprio questa sera verrà decretato il vincitore assoluto di questa edizione numero settanta. Ma la serata è molto lunga e le sorprese saranno davvero tante, a partire dalle donne che affiancheranno Amadeus in questo ultimo appuntamento con Sanremo 2020. Una di queste è Mara Venier, anche lei bravissima conduttrice e volto amatissimo della nostra tv.

Ma quali look avrà deciso di presentare Mara Venier per scendere le scale del prestigioso Teatro Ariston e affiancare Amadeus nella conduzione di Sanremo 2020? Il marchio scelto da Zia Mara ha lasciato i dubbi ai più curiosi fino al momento dell’arrivo al Festival ma prima di scendere le scale ha sorpreso tutti!

Mara Venier a Sanremo 2020 scarpe: ecco il look sul palco dell’Ariston

Nell’ultima serata del settantesimo Festival della canzone italiana, i telespettatori di Sanremo 2020 vedranno protagonista accanto ad Amadeus un volto che è ormai di casa per il pubblico Rai 1. Ma come non notare il look scelto da Mara Venier per salire sul palco dell’Ariston? Un completo nero molto semplice e classico ma allo stesso tempo molto elegante. Arrivata alle scale però Zia Mara, preoccupata dopo la caduta della controfigura di Ghali della sera precedente, ha scelto di togliere i suoi vertiginosi tacchi. Mara Venier è quindi scesa scalza dalla scalinata dell’Ariston tra gli applausi di tutti.

Ecco qui di seguito alcune foto direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2020 con il look di Mara Venier:

Sanremo 2020, da domani l’Ariston è di Mara Venier, Amadeus consegna le chiavi

Mara Venier ha voluto fare i suoi personali complimenti ad Amadeus per il suo incredibile Sanremo 2020. E il conduttore del Festival della canzone italiana ha consegnato alla Venier le chiavi di tutte le porte del Teatro Ariston. Il motivo? Domani, domenica 9 febbraio, come da tradizione, Domenica In andrà in onda proprio dall’Ariston di Sanremo e i protagonisti saranno proprio i concorrenti di Sanremo 2020. Il suo Festival invece termina praticamente subito.