Senza trucco in quarantena si diventa irriconoscibili: “Mi piace questa nuova faccia” ma chi è?

In questi giorni di quarantena i vip sui social si mostrano in look casual e anche senza trucco. E i followers si divertono molto a vederli in pigiama, nelle loro case, che vengono mostrate magari per la prima volta da chi di solito non ama moltissimo condividere il suo privato. E poi ci sono le signore che si mostrano anche senza trucco! Oggi abbiamo scelto le foto di Alba Parietti. E’ stata proprio la conduttrice a mostrarsi sui social in una nuova veste acqua e sapone, per condividere questo suo nuovo mood con chi la segue a casa. E come potrete notare visitando il suo profilo instagram, in tanti stentano persino a conoscerla, per quanto sia diversa da come di solito la vediamo in tv.

ALBA PARIETTI IN QUARANTENA: ECCO LE FOTO SENZA TRUCCO

E commentando questi scatti pubblicati sui social, Alba ha scritto:

“Un’altra giornata e’ passata . Mi piace in fondo questa nuova faccia. Mi piace di questo momento aver capito che ho ancora voglia di vivere e di giocare. Che oltre al lavoro alla routine all’esterno c’è una vita dentro ognuno che cerca solo di dare un senso a ogni singolo momento. Con leggerezza o con pensieri cupi e profondi. È’ solo una grande voglia di restare attaccati alla vita“.

In un altro post scrive: “Versione #geisha in pigiama . Veramente un controsenso. ❤️vi abbraccio…. sono riuscita anche a sorridere . Riproviamoci. Passerà . Abbraccio tutte le persone che combattono negli ospedali con e per i pazienti. Abbraccio i pazienti e i loro parenti pieni di dubbi speranze e paure. , abbraccio il personale medico gli infermieri tutti quelli che lavorano , forza !!!! Coraggio !!! sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso ..❤️senti che bel vento. Domani è un altro giorno . Arriverà ❤️vi stringo “

Vediamo Alba con e senza trucco

Bisogna dire che Alba Parietti senza trucco sembra ancora più giovane e sicuramente in forma smagliante. Chissà che una volta tornato tutta alla normalità non opti per un trucco meno aggressivo e scelga qualcosa di più semplice, anche se non è nel suo stile!

