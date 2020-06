Giulia Arena al mare mostra la cellulite: “Tutte ce l’hanno o si ritoccano” (Foto e Video)

Giulia Arena ha trascorso tutta la quarantena a Milano ma non vedeva l’ora di tornare nella sua Sicilia, al mare. Arrivata sugli scogli in bikini e poi in topless c’è chi ha notato che ha la cellulite. Giulia Arena non si è limitata a una foto, ha postato un breve video, lei di spalle che osserva il mare che le è mancato tanto, respira tutta l’aria possibile, è bellissima ma non mancano i soliti haters e alla fine lei decide di perdere un po’ del suo tempo e di rispondere. Una serie di stories Instagram ma non per difendere se stessa, non ne ha bisogno, è una ex Miss Italia ed è sempre bellissima e ammette di avere la cellulite, perché ce l’hanno tutte e se non si vede è perché spesso ritoccano le foto. E’ il momento di sottolineare la normalità e di smetterla con la finta perfezione che si vede sui social. Non bastavano le copertine a nascondere la cellulite, c’è anche Instagram che fa peggio. Magari avessimo tutte solo quel filo di cellulite che ha Giulia Arena ma il punto è che non deve essere più un problema.

GIULIA ARENA: “HO LA CELLULITE E VI DIRO’ DI PIU’”

“Ho la cellulite e, vi dirò di più, tutte ce l’hanno o si ritoccano. Davanti a un mare che mi è mancato come l’aria, non mi importa delle critiche… Mi frega che commenti che ricevo io da persone che non sono costrette a seguirmi sono purtroppo la matrice di tanti disagi che poi diventano problemi psicologici”. Non si rivolge agli odiatori ma a chi deve capire che questa è la normalità.

“È bello mostrare anche quei difetti che sono normali. Abbiamo la cellulite e chissenefrega… se mi siedo così ho la panza, è normale”. Chiude l’argomento annunciando che questa estate pubblicherà un bel po’ di foto con la cellulite.

“Cercate di dare il giusto peso a quello che leggete, perché ci sono persone semplicemente cattive, invidiose, ignoranti, ma non facciamoci distrarre da questa cattiveria…” è il consiglio che rivolge a tutte e a tutti.