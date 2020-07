Primo bikini da “VIP” per Lucia Azzolina: estate al mare anche per la ministra (Foto)

Personaggi pubblici e politici lo sanno bene: i paparazzi sono in azione in estate. Ed ecco che anche la ministra Lucia Azzolina finisce nell’obiettivo dei fotografi che cercano di capire come personaggi “vip” trascorrere le ferie estive. Possiamo dire che la ministra non sia propriamente in vacanza, visto che di lavoro ne avrà da fare in questi mesi, e anche tanto. Ma di certo qualche ora di relax tra una riunione e l’altra può anche prenderla. La vediamo qui negli scatti pubblicati da Diva e Donna, probabilmente per la Azzolina questo è il primo servizio fotografico in bikini per una rivista di Gossip.

LUCIA AZZOLINA MINISTRA AL MARE: ECCOLA IN BIKINI

Sulla rivista Diva e Donna in edicola questa settimana, gli scatti della Azzolina che, a giudicare dal colore dell’incarnato, ha visto ben poco il mare di recente.

La ministra è stata beccata a Sperlonga. Con due guardie del corpo che la osservano da lontano e un libro a farle compagnia. La 37enne deputata dei 5 stelle, due lauree (una in Giurisprudenza e una in Filosofia), è diventata ministro il 10 gennaio 2020.E questa estate, che la vede davvero protagonista, dopo l’emergenza coronavirus e tutto quello che è successo nel mondo della scuola, anche lei è certamente nel mirino dei paparazzi.

Sulla rivista Diva e Donna si legge che la gita al mare è durata pochissimo, solo poche ore sotto il sole, un tuffo e poi di nuovo al lavoro perchè di cose da fare, in vista del nuovo anno scolastico, ce ne sono davvero tante.

