Mara Carfagna che spettacolo il pancione in costume intero (FOTO)

La cover di Gente questa settimana è dedicata a Mara Carfagna che si gode qualche giorno di relax al mare. E ovviamente i paparazzi non potevano che immortalarla, bellissima, mentre mostra il suo pancione in costume da bagno. Per l’estate 2020 la Carfagna ha scelto il costume intero, un must have di questa stagione, rosso e nero, come vediamo nelle foto pubblicate dalla rivista Gente.

Insieme al compagno Alessandro Ruben , Mara Carfagna si gode il sole, al largo di Porto Ercole, tra relax e coccole. Fotografata dal settimanale “Gente”, in costume rosso sfoggia il pancione che cresce: a 44 anni la vice presidente della Camera è incinta per la prima volta e a fine ottobre sarà mamma di una bambina.

“Ho preso solo 6 kg“, ha rivelato la Carfagna, che come si vede dalle foto pubblicate dalla rivista Gente, sfoggia una forma strepitosa. Non è stato facile, rivela la Carfagna, affrontare le prime settimane. “Scoprire di aspettare un bambino durante il lokdown non è stato facile. E’ stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”. Ora però le ansie sono superate e la gravidanza procede serenamente. Sono le stesse preoccupazioni che negli ultimi mesi tante mamme comuni e vip hanno dovuto affrontare, come anche la complicata situazione di dover stare sole per giorni in ospedale, senza il proprio compagno e senza il sostegno di una persona vicina.

MARA CARFAGNA PRESTO MAMMA: IL PANCIONE SU GENTE

Ed ecco una dolcissima gallery che ci mostra la futura mamma con il pancione sotto il sole

“Sto bene con Alessandro, è un uomo molto serio e riservato, ma anche divertente e solare, che compensa bene il mio carattere, più rigido e severo del suo”, ha raccontato l’ex ministra. E dopo aver rivelato di aspettare una femminuccia spiega anche che sarà la figlia di Alessandro, che ha sedici anni, a scegliere il nome della sorellina in arrivo.

