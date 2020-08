Caterina Balivo torna a casa dai genitori e ad Aversa è più felice che mai (Foto)

Sono lunghissime per Caterina Balivo le vacanze questa estate 2020 e oggi è ad Aversa, finalmente è a casa sua (foto). Non ha mai dimenticato le sue origini, da sempre legata alla città che l’ha vista nascere, è la città dove abita la sua famiglia, mamma e papà. Prosegue le sue vacanze la Balivo e dopo l’Argentario, Favignana e Gaeta adesso è ad Aversa. “Aversa ci siamo” I love you” ha scritto nelle sue storie di Instagram sottolineando ancora una volta l’amore per la sua terra ma anche aggiornando di continuo i follower sul suo itinerario. Ormai ci sembra di conoscerla davvero la famiglia di Caterina Balivo, con loro abbiamo vissuto il matrimonio di Sarah, lo spettacolo della loro vacanza tutti insieme. A Gaeta poi abbiamo capito che Francesca è molto diversa da sua sorella, molto severa e anche lei bellissima. E’ un vero incanto la conduttrice, una semplicità mista all’eleganza di sempre, un vero incanto. A Gaeta ha presentato sui social anche le sue amiche, ha ricordato la sua infanzia, l’adolescenza. Sembra un’estate davvero speciale quella che sta vivendo; un passaggio tra i ricordi e ciò che desidera di più oggi.

CATERINA BALIVO PROSEGUE LE SUE MERAVIGLIOSE VACANZE IN FAMIGLIA

Non pensa al futuro, sa solo che sarà in vacanza fino a inizio scuola e questo dice tutto. Adesso Caterina Balivo desidera godersi la sua famiglia, gli amici, gli affetti più cari. Chissà se la prossima tappa sarà Capri, immaginiamo di sì, anche lì ci sono altri ricordi e posti magici per lei che non smetterà di mostrarli facendo così viaggiare un po’ tutti ma rivelando anche un po’ di se stessa.

A chi le chiede quando tornerà in tv risponde che al momento è ferma, che è stata una sua scelta ma che è anche aperta nel ricevere proposte che non siano Rai. Presto di certo ne sapremo di più.

