Estate da mamma per Eleonora Daniele che coccola la piccola Carlotta: “In due mesi vita cambiata”

Ancora un mese di totale relax per Eleonora Daniele prima di riprendere il timone del suo Storie Italiane. La conduttrice infatti tornerà in onda a settembre con il programma dal day time di Rai 1. Ma prima c’è tempo per godersi ancora la piccola Carlotta. Per Eleonora Daniele questa è la prima estate da mamma. Da anni desiderava avere un figlio e dopo averci creduto e sperato tanto, ha coronato il suo sogno. Dopo il matrimonio ecco il dono più bello arrivato dal cielo. E per Carlotta ed Eleonora questa settimana arriva la copertina della rivista DiPiù che ci mostra la conduttrice alle sue prime uscite con la piccola in estate. “In due mesi Carlotta mi ha cambiato la vita” si legge sulla cover della rivista DiPiù in edicola da oggi.

ELEONORA DANIELE E CARLOTTA MOMENTI DI RELAX IN QUESTA ESTATE 2020

Ed ecco alcune dolcissimi immagini che potrete vedere nel dettaglio sull’ultimo numero della rivista DiPiù questa settimana. “Mai vista così dolce” si legge in una didascalia delle foto di Eleonora Daniele pubblicate questa settimana da DiPiù.

A un anno di distanza dal matrimonio quindi, la Daniele si gode la piccola Carlotta insieme a Giulio Tassoni, suo marito. Per il momento però Eleonora non pensa di allargare la famiglia. “Ora non ci penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti. Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate” ha detto in una intervista per Tv, sorrisi e canzoni.

Ancora qualche settimana di riposo per Eleonora Daniele, andata in ferie proprio il giorno in cui la piccola Carlotta è nata, anticipando i tempi. Dopo tre mesi lontana dal suo pubblico, la Daniele è pronta a tornare in onda.

