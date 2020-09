Gemma Galgani prima e dopo il lifting: dietro la chirurgia il riscatto (FOTO)

Per Gemma Galgani il lifting non è solo una questione di chirurgia estetica, di voler apparire più bella, almeno secondo quello che è il racconto fatto prima di finire in sala operatoria. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 7 settembre 2020 abbiamo assistito al percorso fatto da Gemma che ha deciso a 71 di sottoporsi a un piccolo intervento per “togliere i segni della stanchezza” dal suo volto. E bisogna dire che a differenza del risultato molto visibile che era arrivato quando si era rifatta i denti, in questo caso, se non ci fosse stato tutto il video di presentazione, non è detto che ci saremmo subito resi conto del lifting. Per un motivo molto semplice: la bravura del chirurgo che non ha minimamente cambiato i lineamenti della Galgani. Avremmo pensato all’abbronzatura, a un ottimo make up fatto dalle magiche mani delle truccatrici di Canale 5; poi forse puntata dopo puntata ce ne saremmo accorti. Perchè è questa la vera bravura di un chirurgo che sa fare il suo lavoro: il cambiamento c’è, ma non si vede!

A UOMINI E DONNE IL NUOVO VOLTO DI GEMMA GALGANI

Ma torniamo al senso che Gemma ha dato a questo intervento. Ancora una volta ci ha ricordato di come la sua vita sia stata complicata, sempre in prima linea per aiutare gli altri, mettendo invece se stessa al secondo posto. E poi tante cose non fatte, il segno di una giovinezza che le è stata rubata sulla pelle. Tina Cipollari l’ha invitata a non fare questi “pietismi” ma per Gemma, l’intervento rappresenta proprio un regalo, qualcosa di magico per se stessa, qualcosa che lei “si doveva” in qualche modo.

GEMMA GALGANI PRIMA E DOPO: ECCO COME E’ CAMBIATA

Ma vediamola Gemma in questo prima e dopo, con il cambiamento subito dopo l’operazione.

Nella seconda e nella terza foto della gallery si può vedere come è Gemma oggi, dopo il suo lifting. La dama ha anche spiegato che fino a qualche tempo fa era contraria a questo genere di intervento ma che adesso ha deciso di cambiare idea perchè ha capito che le sarebbe servito per togliersi mille insicurezze. Ha spiegato infatti che il suo spirito è quello di una ragazza con molti anni di meno, e il suo volto non rappresentava quel grande entusiasmo e quella voglia di vivere che ha ancora!

E voi che cosa ne pensate del nuovo volto di Gemma Galgani?