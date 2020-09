Vanessa Incontrada sceglie il rosso per Venezia 77 e fa centro (FOTO)

L’abbiamo vista bellissima in due serate su Rai 1, con abiti eleganti ma molto scuri. E l’abbiamo ammirata ieri elegantissima sul red carpet di Venezia 77. Semplice ma impeccabile: Vanessa Incontrada ha scelto il rosso per il suo arrivo in Laguna e ha fatto davvero centro. un abito lungo, capelli al naturale e il sorriso che tanto piace alle donne che la guardano e si rivedono in lei. Non c’è bisogno di nessun photoshop perchè la bellezza naturale di Vanessa Incontrada basta e avanza. Non c’è bisogno di una trovata particolare per far si che qualcuno ne parli. Quando arriva sul tappeto rosso, i flash sono tutti per lei.

Ma vediamo nella gallery che abbiamo preparato per voi, alcune immagini che ci mostrano il look sfoggiato dall’attrice a Venezia.

VANESSA INCONTRADA A VENEZIA 77: SCEGLIE IL ROSSO E FA CENTRO

“Sarà una lunga giornata, sono molto emozionata” ha detto Vanessa prima di arrivare sul red carpet mentre si preparava per la sua passerella a Venezia.

Un bellissima abito rosso lungo, la Incontrada al momento non ha ringraziato lo stilista scelto per cui non sappiamo dirvi chi lo ha disegnato. Possiamo però sottolineare che le stava davvero benissimo. Un modello lungo stile impero con bustino rigido a cuore e gonna fluida fino al suolo con spacco laterale. E poi dei gioielli che hanno accesso ancora di più il suo sorriso. Ha scelto collier ‘Vine’ e gli orecchini in platino e diamanti della collezione Tiffany Victoria di Tiffany & Co. e un paio di sandali alti in raso nero con plateau.

Non osa neppure con i capelli: li lascia sciolti sulla schiena, in tutta semplicità.

Nel suo caso c’è voluto davvero ben poco per farsi notare, ma quando si ha quel sorriso e quella bellezza unica nel suo genere, non è davvero difficile!

