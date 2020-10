Demet Özdemir fidanzata? La Toffanin chiede e l’attrice rivela tutta la verità

Demet Özdemir è fidanzata? Sembra essere una delle domande che tutti i fans della bella attrice aspettavano da tempo, anche se, conoscendola bene, sanno quanto lei sia riservata e non ami molto parlare di queste cose. Per la prima volta in Italia e per la prima volta in un programma televisivo, Demet Özdemir è stata ospite della puntata di Verissimo in onda oggi 17 ottobre 2020. L’attrice ha scelto di rispondere alla domande che Silvia Toffanin non poteva non farle, anche se ha risposto a modo suo!

Demet Özdemir fidanzata? La risposta direttamente da Verissimo

La Toffanin ha deciso di scavare un po’ più a fondo nella vita dell’attrice turca, o almeno di provarci. E allora le ha chiesto se sia fidanzata o meno: “È una domanda un po’ privata, normalmente non rispondo a queste cose… sto pensando come rispondere. – col sorriso poi continua – Non sono insieme a nessuno, però ci sono momenti in cui potrei sentirmi completamente innamorata e questa cosa non potrò nasconderla. Diciamo che se io dico che non c’è nessuno, non c’è nessuno…“. Ma ci sono i suoi fans che le riempiono il cuore, lei li ama tantissimo e in questo momento sono fondamentali.

Non si può non parlare poi anche del rapporto con Can Yaman, insieme a lei protagonista della serie da record nel nostro paese, DayDreamer.

Demet racconta: “abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo recitato insieme, lui anche è molto bravo e so bene che lui ogni tanto viene in Italia. E’ stato un bel viaggio insieme e spero che lui continui così nella sua carriera e lo auguro a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra serie, quando guardo al passato mi rendo conto che è una serie di cui essere fieri“.

La Toffanin le ha anche chiesto se sogna di diventare mamma ma Demet non si sente ancora pronta essendo giovanissima. Anche se poi commenta con questa battuta: “In questo momento sono felice. Allora lavoro così tanto che qualche volta quando mi guardo allo specchio mi vedo vecchia.”