Mia Ceran incinta annuncia la gravidanza in tv e sui social

Grandi attese e grandi annunci per Mia Ceran che è incinta, in attesa del suo primo figlio. “Grandi attese… e per una volta non parlo della puntata” ha scritto su Instagram ma in tv a Quelli che il calcio aveva già svelato il suo pancino. Con la complicità di Luca e Paolo la dolce e bravissima conduttrice ha rivelato che aspetta un bambino. Una gag deliziosa quella di Mia Ceran con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Allusioni, battutine e poi la tenera finzione: “Ah sì, aspetto un bambino”. In altri tempi sarebbe stato gravissimo un annuncio del genere in tv, ricordiamo il caso di Enrica Bonnacorti, le dissero di tutto. Oggi per fortuna è tutto diverso e si può gioire tutti insieme grazie alla tv, grazie ai social.

MIA CERAN IN DOLCE ATTESA, IL SUO SIMPATICO ANNUNCIO A QUELLI CHE IL CALCIO

Per la giornalista il ventre arrotondato è già evidente, nemmeno il vestito largo riesce più a nascondere che sta per diventare mamma. Sui social il pancino è più visibile, Mia Ceran lo sottolinea. Tantissimi i messaggi per lei che è nata nel 1986, che ha vissuto fino a 13 anni negli Stati Uniti per poi arrivare a Roma con la famiglia. La mamma è una giornalista bosniaca, il padre è un dentista tedesco.

La gavetta con varie testate giornalistiche e poi la Rai da Agorà a Unomattina estate e Tv Talk. Cinque anni fa è iniziato il suo legame con Quelli che il calcio, un po’ di gavetta e poi è diventata la bravissima conduttrice apprezzata da tutti.

Gli auguri di Antonella Clerici, gli auguri di Eleonora Pedron, di Francesca Barra, di Paola Marella, di Victoria Cabello, di Melissa Satta, di Andrea Delogu, tantissimi i cuori per la conduttrice in dolce attesa.