Secondo figlio per Eleonora Daniele ma è solo un desiderio nell’anno più bello

Il 25 maggio la sua bimba compirà il primo anno ed Eleonora Daniele parla del suo anno più bello, quello da mamma. Le piacerebbe avere un altro figlio ma non dice molto, alla rivista Diva e Donna confida che ne parla con suo marito ma per il momento è solo un desiderio. Una gioia immensa per la conduttrice, diventare mamma della piccola Carlotta le ha senza dubbio cambiato la vita, ovviamente in meglio. Il 14 settembre 2019 ha sposato Giulio Tassoni, poi la nascita della figlia e a 44 anni sogna ciò che non immaginava, forse perché non sapeva se sarebbe stata all’altezza. Diventare mamma alla sua età è ben diverso rispetto a un’età più giovane, lo confida consapevole.

ELEONORA DANIELE SOGNA IL SECONDO FIGLIO

“L’anno più bello della mia vita. Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza”. La conduttrice di Storie Italiane ha scoperto che è una mamma capace: “Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”. Nonostante un anno così complicato per tutti per lei è il più bello della sua vita.

“Ho cercato di essere una madre presente. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo” suo marito l’ha sempre aiutata, soprattutto di notte i primi mesi quando la piccola non dormiva. Lui la prendeva in braccio e la calmava. Anche per questo pensa ad un altro figlio: “Ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale” non ha aggiunto altro, è felice anche così, ben più di quanto potesse immaginare. Ha allattato fino ai 4 mesi, poi Carlotta non ha avuto alcun problema, racconta che è come se avesse capito. “E’ molto socievole, sarà una donna forte”.