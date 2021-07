Belen emozionatissima è pronta per il parto

E’ luglio il mese per il parto di Belen, è a metà luglio che Belen Rodriguez avrà tra le sue braccia sua figlia ma già da oggi la showgirl attende emozionatissima. Ogni giorno è quello giusto per dare alla luce la sua Luna Marì. A metà luglio Belen giungerà alla 40esima settimana ma è sicura che la piccolina nascerà prima perché anche Santiago è nato con un bel po’ di tempo di anticipo. Sarà così anche per la figlia di Antonino Spinalbese? La coppia non vede l’ora di stringere tra le braccia la bimba ma è Belen che rivela tutta la sua emozione. Negli ultimi post è sempre più presente con le risposte alle follower che la riempiono di complimenti e le chiedono come sta.

BELEN SI PREPARA PER IL SECONDO PARTO

E’ in forma perfetta e a chi le fa notare che non si è “sciupata” risponde che il segreto è mangiare. Lei l’ha fatto ma allo stesso tempo ha fatto attenzione, non si è lasciata andare con le voglie fuori dai pasti, in più ha continuato ad allenarsi. A chi le chiede quanto manca al parto risponde “pochissimo”, a chi le chiede se è emozionata: “uhhhhh tantissimo, ma tantissimissimo”. Non mancano poi i commenti della mamma, Veronica Cozzani, pazza d’amore e di gioia per sua figlia.

Forse la Rodriguez sta pensando anche al suggerimento che le ha fatto una fan, quello di scrivere un libro sul come si fa a rimanere così belle e in forma durante la gravidanza, per potere poi tornare in breve tempo nei vestiti di nove mesi prima.

Anche Antonino Spinalbese è in gran forma, continua a pubblicare i video con i suoi allenamenti, fiero del risultato. Certo ci mette il suo impegno anche per ricevere commenti negativi con le foto che posta. Luna Marie (o Marì come scrive Belen?) sta per arrivare, adesso conta solo questo per loro.