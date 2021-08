Jasmine Carrisi ha preso il covid: dai social rivela come sta

In questi giorni si era parlato della figlia di Al Bano per via della sua esclusione della prossima edizione di The Voice, il talent di Rai 1 che l’aveva vista in giuria lo scorso anno. Da ore però, dopo la sua rivelazione sui social, i tanti fan di Jasmine Carrisi vogliono sapere come sta. Ieri infatti la ragazza ha rivelato di aver preso il covid 19. “Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il Covid. Sto veramente una mer**, sto malissimo. Però passerà, spero presto“, ha detto nelle stories di Instagram. Oggi la figlia di Al Bano e Loredana Leccismo vuole rassicurare tutti e per questo ha anche iniziato a dialogare con i suoi follower, va meglio ma la via per la guarigione è comunque iniziata da poco.

La figlia di Al Bano tra l’altro rispondendo alle storie di chi la segue sui social ha anche detto che si dedicherà presto a nuovi progetti musicali e che sarà lei a raccontare di cosa si tratterà. Spesso molte persone, a suo dire, leggono degli articoli che raccontano solo fake news e pensano di conoscere la sua vita ma in realtà sanno ben poco.

Al Bano dice la sua sull’esclusione da The Voice Senior

“Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla – ha detto Al Bano riferendosi alla non riconferma per la prossima stagione del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici-. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi”. E infatti Jasmine proprio in queste ore, approfittando della reclusione forzata per via del covid, ha spiegato che è la musica ad avere grande importanza nella sua vita e che ci saranno molti altri progetti da portare avanti.