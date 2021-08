Belen pubblica il video della figlia e c’è già un nuovo look per Luna

Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese, ha solo un mese e mezzo ma è già una piccola star: il primo video postato dai suoi genitori ha fatto il pieno di like ma soprattutto di commenti tenerissimi. C’è il primo sorriso di Luna sul profilo social di Belen Rodriguez ma c’è anche un nuovo look, come scrive il suo papà. Belen le sistema un po’ i capelli, gioca con la sua piccolina e non perde un attimo di questi momenti, riprende tutto e ogni tanto mostra qualcosa ai suoi follower. Antonino Spinalbese non ha dimenticato che era un hair stylist e commenta: “New look”. Tutta questa dolcezza fa sorridere mentre mamma e papà si sciolgono.

BELEN RODRIGUEZ HA DECISO DI MOSTRARE SUI SOCIAL ANCHE SUA FIGLIA LUNA

Belen e Stefano De Martino hanno sempre pubblicato il volto del loro Santiago, lei anche più di lui e continua a farlo. Stessa scelta per la sorellina di Santi, anche Luna finisce sui social con gli scatti e i video di Belen e Antonino. La piccola è adorabile come tutti i bimbi.

“Amore” scrive la Rodriguez, non ha altro da aggiungere, mentre la piccolina si lascia sistemare i capelli.

Sono tutti ancora sull’isola di Albarella, ben lontani dal caos di Milano, si godono tutto il relax possibile, aiutati anche dai nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Per Belen è una nuova vita, un sogno realizzato a metà. Voleva dare a suo figlio un fratello o una sorella ma non avrebbe mai voluto avere dei figli da uomini diversi. La vita invece le ha fatto capire che non sempre va come vorremmo e da un anno e mezzo tutto è cambiato per lei, ma soprattutto la vita per Belen è cambiata con la nascita della figlia, come ha confidato anche il suo compagno.