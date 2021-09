Carolina Marconi inizia la chemio bianca delusa da qualcuno

Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il tumore al seno, sta bene dopo l’operazione prosegue con una cura preventiva, adesso con la chemio bianca. La sua forza Carolina Marconi la deve anche alle persone che le sono accanto. Non tutti i vecchi amici sono rimasti ma questo è anche un modo per capire chi le vuole bene davvero. Come sempre la sua famiglia e il suo compagno non la lasciano sola, spesso si mostra con la sorella, ma sa anche che può contare su nuovi amici. L’ex gieffina è sempre sorridente anche se ammette che ci sono stati momenti difficili da superare. Sui social racconta come procede e con o senza parrucca è un vero splendore. Step dopo step non si perde d’animo e infonde la sua stessa energia anche agli altri.

Carolina Marconi racconta della chemio

“Buona serata amici miei …eccomi qui sono la vostra pelatina con la parrucca ieri ho iniziato la chemio bianca e’ andato tutto bene per fortuna un po’ lunghetta ma bene dicono sia meno pesante, dovevo fare 12 bianche ma il mio oncologo ha cambiato la terapia. Invece di fare un’ infusione ogni settimana ne faccio 3 in una botta sola, ogni 21 giorni x 4 volte che racchiude le 12 settimane, infatti un po’ pesantuccia ma sto bene …meno 3 bianche daje” racconta Carolina Marconi. Una cura pesane infatti spiega che il cortisone l’ha caricata a molla.

“Pensate che mi hanno fatto talmente tanto cortisone che non ho fatto dormire nessuno, volevo parlare, sfogarmi fare scherzi ero carica come una molla… ma poi mi sono accorta che sul divano dormivano tutti erano le 3 di notte poverini ..parlavo da ore (ma sicuri che era cortisone?)”.

I momenti duri li supera non da sola, chi è andato via ha fatto bene, non erano persone che le volevano bene davvero: “Ho capito veramente in questi duri momenti ,specialmente quando c’è di mezzo una situazione così difficile come la “malattia” chi veramente ti ama, chi ti stima, il resto è noia ..il bene si dimostra ..gli amici quelli vecchi sono pochi ma buoni e gli amici quelli nuovi sono tanti e pazzeschi, la mia famiglia, il mio compagno ..tutti meravigliosi”.