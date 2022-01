Mia ha il covid ed è isolata: è dolcissimo il messaggio di mamma Alessia Marcuzzi

E’ una situazione che purtroppo sta coinvolgendo tante famiglie italiane. Il covid è entrato nuovamente in casa di milioni di persone che cercano in tutti i modi di provare a combatterlo e a evitare che ci siano delle conseguenze gravi. Si cerca di fare il possibile per tutelare anche i più piccoli e per restare negativi, magari per prendersi cura di loro, proprio come succede in casa Marcuzzi. Alessia ha raccontato in questi giorni sui social della piccola Mia che è risultata positiva al covid e sta passando questo momento da sola nella sua stanzetta. Alessia, va a farle compagnia per quello che può, anche se le due passano tante ore insieme ma a distanza, separate da una porta. Le porta da mangiare, controlla che stia facendo lezione, va a pulire la sua stanza. Un po’ come aveva raccontato anche Francesca Barra, che super bardata, entrava nella stanzetta della sua bambina, anche lei positiva.

La Marcuzzi ha scritto pochi minuti fa un bellissimo messaggio che fa riflettere, parole bellissime che Mia di certo, apprezzerà, magari anche quando tutto questo sarà passato e quando anche lei sarà una donnina matura.

Le dolci parole di mamma Alessia per la piccola Mia

Alessia ha deciso di scrivere questo bel messaggio per Mia ma anche per tante mamme nella sua stessa situazione: “Ho scoperto tante cose di Mia figlia mentre e’ in isolamento. Probabilmente non ci facevo troppo caso perche’ le davo per scontate e spesso mi arrabbiavo, come tutti i genitori, perche’ dovevo ripeterle le cose 1000 volte prima che le facesse.

Ho scoperto invece che Mia ha un grande senso di responsabilita’, non vuole mettere a rischio la vita degli altri, ed e’ molto premurosa con me quando entro (mascherata) per portarle da mangiare o pulire la stanza.“



E ancora: “Ha anche senso del dovere e ci tiene a fare i compiti e seguire tutte le lezioni in DAD, nonostante a volte sia un po’ stanca. E’ molto ironica perche’ sulla chat di famiglia fa delle battute esilaranti su questa situazione, facendoci morire dal ridere. Ci siamo ingegnate a fare un sacco di giochi insieme fuori dalla porta… accasciate per terra con quella parete che ci separa: leggiamo, facciamo Battaglia navale sul foglio, nomi cose,animali,indovina chi…ecc.

Si lava e si veste tutti i giorni come se dovesse uscire, perche’ dice che deve far finta che tutto sia normale.“

In un momento così delicato, tante cose cambiano, Alessia racconta: “Le ho dato un telefono per parlare con i suoi amici e fare le videochiamate, cosi’ almeno si sente meno sola….qualche volta gioca online e mi ricordo che prima del Covid , litigavo spesso con lei sulla gestione di questi devices: il tempo limite era mezz’ora al giorno…E basta!

Adesso e’ lei la prima a limitarsi perche’ dice ha molte altre cose da fare. Mi sembra un sogno.“



La Marcuzzi continua così il suo racconto: “Ieri sono entrata per portarle la merenda e stava giocando con le sue barbie…mi ha fatto molta tenerezza. Li’ da sola. Poi pero’ ho pensato a quanto sia fortunata: lei ha una stanza grande e tanti giochi e ha un’eta’ che le permette di essere autosufficiente anche nell’isolamento.

Tante persone si trovano in situazioni troppo difficili da gestire ed io penso ogni giorno alla loro fatica, alla loro forza.

Ecco perche’ la sera, sempre attraverso la porta, facciamo le preghiere. E lei con la sua vocina meravigliosa, ne fa sempre una speciale per quelli che stanno male e in difficolta’.” Poi ha concluso: “Ed io ho capito in questi giorni di fugaci apparizioni a distanza e di sguardi innamorati , che devo imparare ad essere una mamma piu’ tollerante e piu’ consapevole. Grazie Mia.”

