Il racconto di Chiara Ferragni ai follower: “Mi dissero che non avrei potuto avere figli”

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è tornata a parlare, faccia a faccia, rispondendo anche a molte domande di chi la segue da tutto il mondo, sulla sua vita privata. E ha parlato anche di un aspetto molto delicato. Poco prima di conoscere Fedez, come rivela l’imprenditrice digitale su instagram, le avevano detto che difficilmente avrebbe potuto avere dei figli. Una notizia che l’aveva turbata molto. Era il 2016, Chiara viveva a Los Angeles e non sembrava avere intenzione di tornare in Italia. Era un periodo in cui non stava per nulla bene. Aveva incontrato diversi medici e anche un ginecologo: “Mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro. Anche se non volevo figli in quel momento, non ero neanche nella relazione giusta, l’idea che non avrei potuto farlo mi aveva terrorizzata“.

L’influencer ha poi spiegato come ha fatto a superare questo momento così complicato.

Chiara Ferragni dal buoi alla luce di una famiglia meravigliosa

“Tutto quel periodo mi ha spinta a prendermi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente in modo diverso“, ha raccontato l’influencer ai suoi follower. Chiara ha spiegato come da quelle situazioni si può uscire: “Ho cominciato a fare terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto e il mio cuore” ha detto la Ferragni. E proprio quando non se lo aspettava, ha incontrato Federico, che le ha cambiato per sempre la vita. Il ritorno in Italia non le faceva poi più così tanta paura e c’era anche una nuova consapevolezza, quella di aver trovato la persona giusta con cui condividere tutto, nonostante le mille diversità.

L’estate del 2016 segna uno dei momenti più belli nella vita di Chiara con il grande amore per Federico ma anche il suo ritorno i Italia. E poi un altro sogno che si realizza: l’arrivo di Leo. “Quando abbiamo deciso di avere un bambino, siamo stati fortunati: è successo molto velocemente“, ha confidato Chiara . Con le sue parole l’influencer lancia anche un messaggio di positività: “Questo per dire come la nostra salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica.”

