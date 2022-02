Antonella Clerici in vacanza a Cervinia felice mostra il suo fine settimana sulla neve

Un fine settimana perfetto per Antonella Clerici che seguirà l’ultima serata del festival di Sanremo 2022 da Cervinia. Una vacanza sulla neve iniziata con un meraviglioso buongiorno della conduttrice. Sul suo profilo Instagram Antonella Clerici sta postando le immagini che la rendono felice, lei adora il freddo, la montagna, la neve, sciare. Con Vittorio Garrone ha ritrovato il gusto di fare tantissime cose e in Valle D’Aosta ha ritrovato un altro angolo di paradiso. Dopo due anni difficili per tutti durante i quali anche lei ha evitato di viaggiare, anche per essere vicino a chi era ancora più in difficoltà. Adesso che tutto è più incoraggiante si è concessa un fine di settimana perfetto, quello che desiderava da tempo.

Antonella Clerici sorride a tutti dal Cervino

Dopo il buongiorno e la giusta colazione Antonella Clerici è salita sul Cervino, un bel po’ di fatica ma ha messo da parte la pigrizia ed è arrivata alla meta. Ha accolto i suoi follower con un enorme sorriso e poi ovviamente si è seduta a tavola per il pranzo. Un pranzo tra le altezze innevate. Una vera meraviglia con il sole che riscaldava tutto.

Di certo questa sera non perderà l’ultima serata del suo amico e collega Amadeus. A lei questo Sanremo 2022 sta piacendo tantissimo. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno era stata indicata come piano B nel caso Amadeus risultasse positivo al covid durante il festival. Lei ha negato esistesse un piano del genere da parte della Rai, anche infastidita dalle voci insistenti. E’ partita per la sua vacanza sicura che gli scongiuri per il suo amico sarebbero bastati ma Amadeus ha aggiunto tutta l’attenzione possibile per evitare il contagio.

Tutti ai propri posti, il direttore artistico pronto per la finale del suo terzo e forse ultimo Sanremo; Antonella Clerici felice per il suo fine settimana pieno d’amore e di neve.

