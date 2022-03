Ron Moss compie 70 anni, festeggia in Puglia pronto ad organizzare matrimoni

Senza Ronn Moss Beautiful forse non avrebbe avuto lo stesso successo ma da quando ha abbandonato il ruolo di Ridge Forrester lui non ha più seguito la soap opera. Ronn Moss sta per compiere 70 anni, nella vita reale il tempo è passato anche per lui ma il fascino è rimasto. Al Corriere della Sera ha rilasciato una lunga intervista. Si augura di diventare sempre più saggio, lo è perché confida che cerca di vivere ogni giorno come se fosse il suo compleanno; dovremmo farlo tutti. Per 25 anni è stato tra i protagonisti più amati di Beautiful ma oggi il suo lavoro sta per diventare un altro. Un nuovo lavoro che lo porta in Puglia, nella masseria che ha acquistato, perché reputa la bella regione del Sud Italia come la sua seconda casa. E’ li che festeggerà il 70esimo compleanno ed è lì che ha intenzione di organizzare matrimoni.

Ronn Moss organizza eventi nella sua masseria in Puglia

Dopo ben 13 matrimoni in cui è stato protagonista sul set si ritiene un esperto. Scherza ma non troppo, sa di conoscere molto bene l’argomento e per lui organizzare matrimoni non sarà complicato. Desidera fare solo quello che gli piace e alla sua età non ha dubbi che sarà così. “Amore, musica, film, amici, vino e la stupenda Puglia, che è ormai la mia seconda casa”.

I set restano sempre parte della sua vita, è in uscita un film con Lino Banfi: “Viaggio a sorpresa, che vede nel cast anche Lino Banfi. E poi sto ponendo le basi del prossimo: un western girato tra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti”.

Qualcosa di negativo c’è, non ha più rivisto i colleghi di Beautiful, nessuno sarà al suo compleanno. “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”.