La mamma di Belen canta per la sua nipotina Luna

Belen Rodriguez ha sempre detto di non avere mai avuto bisogno di una tata, anche adesso che ha due figli, Santiago e Luna Marì. E’ alla piccola di casa che Veronica Cozzani, la mamma di Belen canta la canzoncina di un cartone animato, è lei la tata. I genitori della showgirl argentina vivono nel suo stesso palazzo, tutto così risulta più semplice ma in questo periodo nonno Gustavo non c’è e a nonna Veronica tocca fare molto di più. Tra i vari impegni di Belen, Cecilia e Ignazio Moser che si stanno occupando della nuova casa, poi anche Jeremias è all’Isola dei famosi, bisogna intrattenere la piccola Luna. Cartoni animali nella lingua dei Rodriguez ed è così che anche Veronica Cozzani canta per la sua dolcissima nipotina.

Veronica Cozzani canta per la sua nipotina mentre guarda i cartoni

L’avrà già cantata chissà quante volte a Santiago e adesso è il turno di Luna. La piccola sembra avere già il ritmo giusto, sembra una ballerina mentre si dondola seguendo la musica. “Fare la nonna e la cosa più bella che c’è” commentano le follower della Cozzani. Ed è davvero così, la mamma di Belen ha già detto che per lei non c’è amore più grande di quello che prova per i suoi due nipoti. Un impegno costante per lei occuparsi dei due bambini, soprattutto adesso che Gustavo è in Honduras, ma resta la gioia più grande.

E’ Veronica Cozzani che manda avanti tutta la famiglia, come ha rivelato proprio Gustavo. E’ lei che sa sempre prendere la decisione giusta, è a lei che si rivolgono i suoi figli per un consiglio. Gustavo ogni volta si scioglie, qualunque cosa chiedono i suoi figli li accontenta sempre. In basso il dolcissimo video che Veronica Cozzani ha appena pubblicato sui social.