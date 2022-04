Paola Barale festeggia il compleanno soffiando sulla mozzarella di bufala

Un compleanno diverso dagli altri per Paola Barale che oggi compie 55 anni e che ieri sera ha festeggiato senza torta. La candelina l’ha spenta lo stesso, ad inizio cena con i suoi amici più cari. Paola Barale ha pubblicato sul suo profilo social il momento della sorpresa, l’arrivo della candelina per esprimere il desiderio, gli auguri di tutti. Doveva essere una cena come le altre, una serata come tante altre con i suoi amici al ristorante. La prima portata è arrivata al buio, per Paola Barale una mozzarella di bufala con una candelina accesa. Nessun numero ma la lettera P su cui soffiare dopo avere espresso un desiderio segreto. La Barale ha capito solo dopo che quello non era un dolce ma una golosa mozzarella di bufala, così ha chiuso di nuovo gli occhi e ha espresso un secondo desiderio. Ha apprezzato molto anche la lettera invece del numero ma alla fine è lei a dire che compie 55 anni.

Paola Barale in lacrime la sera del suo compleanno

E’ davvero originale l’idea di mettere la candelina sulla mozzarella e non sulla classica torta di compleanno. Compleanno palindromo fa notare la festeggiata che con ironia piange su quel numero che le sembra davvero eccessivo. “Me ne farò una ragione, tanti auguri a me” chiude così Paola Barale che in una recente intervista al Corriere ha confessato: “Sì, detesto invecchiare, hai meno possibilità, meno energie, e avere limiti non mi piace. Poi certo sono grata alla vita, ma non ho mai sentito uno di 80 anni che non vorrebbe averne 30, e non ho mai sentito un trentenne desiderare di avere 80 anni”.

55 anni ma non li dimostra davvero, è sempre bellissima ma nella sua vita ha forse il rimpianto di non avere incontrato l’uomo della sua vita, perché Gianni Sperti e Raz Degan sono stati le sue grandi delusioni.