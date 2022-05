Gli auguri di Michelle Hunziker a tutte le mamme e a mamma Ineke: “Sei la mia regina”

Nel giorno della festa della mamma non mancano sui social le dediche per chi ci ha messo al mondo! Tra i primi messaggi anche quello di Michelle Hunziker non solo per la sua mamma Ineke ma per tutte le mamme, per tutte le donne che con forza e coraggio crescono i loro figli, spesso anche da sole!

“Il mestiere (non retribuito) più impegnativo, difficile, stancante, a tratti eroico, al mondo è certamente quello della mamma.La preoccupazione per i suoi figli nasce dal primo istante in cui vede quella fatidica linetta in più sul test di gravidanza! Dopo l’emozione… Starà bene? Sto mangiando in modo corretto per lui…? Ma se sono triste lo sente dentro la mia pancia? Appena mette fuori la testa per la prima volta da dentro di te inizia l’iter: Respira ? Ha tutte le dita? ( nonostante le ottocento ecografie fatte) ” ha scritto Michelle nel suo post sui social.

E poi ancora: “Ciucci, sterilizzatori, pappe, notti insonne, colichette, notti intere a girare per casa a cantare Elvis Presley ( questa sono io per Sole) gastroenteriti, organizzazione quotidiana, asili e virus portati a casa che ti devastano adolescenza aiutooooo! Prima fidanzati, alcool…amicizie sbagliate..continuo???? Questo atteggiamento materno non cambierà MAI per tutta l’esistenza di una madre!!!!!! “.

Gli auguri di Michelle Hunziker alla sua mamma e a tutte le mamme

Non ha dubbi Michelle sull’importanza di questo giorno, la festa della mamma: “si….le mamme sono da festeggiare,da coccolare, da ringraziare con tutti i loro problemi e difetti. Appena siete adulti…Siate genitori delle vostre mamme prendetevene cura…inteneritevi difronte alle loro paranoie e le loro ossessioni.”

E ovviamente non poteva mancare l’augurio alla sua mamma: “ Io la mia mamma la amo tantissimo, anche quando rompe le scatole come solo lei sa fare …il mio generale HUNZIKER) quando l’abbraccio si emoziona…la tratterò sempre come una regina…lei è la mia regina. Lei mi ha messo al mondo…. grazie mamma Ineke.”