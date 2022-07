Ilary Blasi bellissima in spiaggia mentre gli avvocati lavorano per il divorzio

Non è finita bene tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra che la separazione, gli accordi per il divorzio e tutto non sia per niente facile da gestire. Lei ha fatto la scelta migliore, dopo il comunicato ufficiale ha fatto le valigie e con i figli e la sorella Silvia è salita sull’aereo per la Tanzania. E’ a Zanzibar Ilary Blasi, oggi si gode la meravigliosa spiaggia, la natura così selvaggia, come il suo outfit, il bikini, la camicia che indossa. Chi la conosce bene racconta che è una donna molto forte ma non per questo la sua rabbia e il suo dolore sono minori. Non si sa se c’è davvero una colpa per questa separazione, per la fine della favola, ma mentre Ilary Blasi è in vacanza in Africa e si mostra in così tante storie come mai aveva fatto prima, gli avvocati sono al lavoro.

La vacanza di Ilary Blasi in Tanzania

Una vacanza da sogno, diversa dalle altre fatte con Totti. Un safari dopo l’altro per scoprire il vero mondo degli animali. Ilary Blasi si rilassa con i figli, si lascia coccolare i capelli dalla sua bambina, la piccola Isabel. Le ferite più profonde forse sono quelle di Chanel e Cristian.

Sembra che gli accordi per la separazione siano in alto mare, sembra che non ci sia molto accordo. Già il comunicato per annunciare la separazione non li aveva messi d’accordo, ognuno ha scelto il proprio modo, più freddo quello di Ilary, più ricco di spiegazioni ed emozioni per Totti.

Sembra che la situazione non sia risolvibile in poco tempo, in ballo c’è davvero tanto, non ci sono solo le ville, ci sono le gestioni di attività importanti, curate anche dalla famiglia di Ilary Blasi. Lei si gode le vacanze, lui forse un po’ meno, gli avvocati fanno il loro lavoro.