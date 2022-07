Alessandra Celentano e Veronica Peparini si esibiscono al karaoke, uno strano duetto

Intonate ma non troppo Alessandro Celentano e Veronica Peparini si lasciano andare ad un duetto al karaoke. Sulla base del brano di Fiorella Mannoia, Le donne non dicono, le due prof di Amici dimenticano i litigi in tv e nella scuola di Maria De Filippi, e si lasciano andare con il microfono in mano tenuto a due mani. Abbracciate, complici e più vicine che mai. L’esibizione diventa davvero molto carina, divertente, così lontana da come abbiamo sempre visto la Peparini e la Celentano nel talent show di Canale 5. Da sempre hanno due modi diversi di vedere la danza, anche giusto per le due discipline ma di certo Veronica Peparini è più dolce, più flessibile, aperta al dialogo, si lascia emozionare e coinvolgere. Alessandra Celentano non fa mai un passo indietro, così severa, così esigente, così rigida anche nei suoi giudizi.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini diventano amiche?

A qualcuno sorge il dubbio che le due professoresse di Amici fingano di litigare in tv, magari non fingono, esagerano un po’ per attirare l’attenzione. Di certo non sono nemiche fuori dalla scuola dove hanno un ruolo ben preciso. A riprenderle insieme e pubblicare il video delle esibizioni al karaoke ci hanno pensato in molti, intuendo di fare cosa gradita ai follower che conoscono entrambe.

La coppia si è esibita durante una festa organizzata alla conclusione di uno stage di danza di Kledi Kadiu a Desenzano del Garda, ed è stato proprio il ballerino a pubblicare per primo il video. Una reunion tra Amici che si sono divertiti con un mix delle canzoni italiane più conosciute. Al party c’erano anche Serena e Albe, i due ex alunni di Amici 21, anche loro ovviamente hanno avuto il loro momento da cantanti e si sono scatenati con tutto il gruppo. Presto si tornerà in classe e la musica sarà molto diversa.