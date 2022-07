Giusy Buscemi col pancione all’Università, l’ultimo esame prima del parto

Ultimo esame all'Università prima del parto, Giusy Buscemi raggiunge un gran risultato

Che soddisfazione per Giusy Buscemi dare l’ultimo esame all’Università a pochi giorni dal parto. L’attrice ed ex Miss Italia è felice, fiera del risultato. Tante volte ha pensato di mollare tutto ma adesso che manca solo la tesi è così orgogliosa che lo grida sui social. Sempre così riservata questo traguardo personale lo rivela a tutti ringraziando chi l’ha sostenuta. Giusy Buscemi è un vero esempio per molti giovani, anche per chi come lei ha già una professione e una famiglia. Giusy Buscemi sta per mettere al mondo il terzo figlio ma ha appena dato l’ultimo esame all’università. Sa che adesso la tesi dovrà attendere, deve nascere il suo bebè, deve tornare sul set. “Ieri ho finito tutti gli esami universitari! Yuhuuuuu!!!!” esulta sui social.

Giusy Buscemi prima del parto l’ultimo esame all’università



“Tante, troppe volte ho sentito la tentazione di mollare, di dire a me stessa “ma chi me lo fa fare!”…eppure con tanta fatica sono quasi arrivata alla fine di questo bellissimo percorso… (grazie sopratutto a chi mi ha incoraggiata ogni giorno a non mollare!!). Grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi di ieri… anche se non riesco a rispondervi vi leggo tutti tutti!!!”.

Poi riflette sulle sue emozioni e anticipa i suoi programmi: “É strano come si passi in un attimo dall’ansia per l’esame, alla nostalgia dello studi…Tanti auguri a tutti i laureandi! Della tesi me ne occuperò un po’ più in là… prima bisognerà far nascere una nuova Creatura, rimettersi in forma ed iniziare un bellissimo set dolomitico!!!… del resto, un giorno alla volta!”.

Dopo Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019 sta per arrivare un maschietto per l’attrice 29enne e Jan Michelin.