Lutto per Tommaso Stanzani, la notizia e le ultime foto col nonno

E' morto il nonno di Tommaso Stanzani, un dolore che ha colpito il ballerino in queste ore

E’ un dolore che ha travolto Tommaso Stanzani in queste ore, la morte del nonno. Di lui aveva parlato più volte durante il percorso ad Amici raccontando quanto i suoi nonni siano importanti nella sua vita. Oggi non c’è più ed è una notizia che ha sorpreso tutti, arrivata tra le storie di Instagram di Tommaso Stanzani dopo che il ballerino aveva postato un breve video che lo vedeva impegnato su un set fotografico. Una bruttissima notizia che deve aver sorpreso anche lui. Un cuore spezzato e il saluto più semplice, quel “Ciao nonno” che gli avrà detto chissà quante volte. E’ sempre un dolore enorme doverli salutare per sempre e per Tommaso Stanzani questo è un giorno terribile. Non ha mai perso l’occasione di tornare dai nonni per riabbracciarli ma da quando è uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha avuto tanti impegni, la sua vita è cambiata.

L’ultimo saluto al nonno, un dolore enorme per Tommaso Stanzani

Aveva circa 95 anni ma la sua vitalità faceva invidia a molti. Andava ancora in bici, era il suo nonno speciale. In questo momento Tommaso Zorzi non è con lui. In molti da tempo continuano a chiedersi se stanno ancora insieme, se sono in crisi, se la loro storia è finita. Ad entrambi non interessa rispondere ma non è difficile capire che sono sempre una coppia, anche riservata. Anche nell’ultimo post di Stanzani c’è il like di Tommaso Zorzi.

Sono in posti diversi, Tommaso Zorzi è in vacanza in Sicilia, una vacanza rilassante con tanto riposo, ammette che ne aveva bisogno. Rimprovera una ragazza che gli ha fatto notare che sul petto sembra avere una cisti, lui è andato in paranoia e adesso sta cercando informazioni, credeva fosse un osso che sporge ma intanto adesso è ufficialmente preoccupato.