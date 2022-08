Tosca D’Aquino a Flora Canto: “Ho vissuto questo sogno d’amore insieme a te”

Dopo il matrimonio Tosca D'Aquino pubblica le foto private con Flora Canto in abito da sposa

Tra gli invitati più importanti al matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano l’amica del cuore, Flora Canto. All’attrice napoletana la sposa ha affidato il ruolo di testimone di nozze ma il loro legame va ben oltre. E’ Tosca D’Aquino che ha vissuto con Flora Canto ogni attimo del matrimonio, ogni emozione e ogni scelta. Sul profilo social di Tosca la dedica a Flora, le foto private in abito da sposa, gli scatti quando tutti erano già andati via e come sempre in queste occasioni restano solo le persone che si amano più di tutti. Tosca D’Aquino batte sul tempo la sposa e prima che Flora Canto le scriva il suo grazie sui social è lei a farla piangere questa volta.

Tosca D’Aquino mostra le foto private del matrimonio di Flora Canto

“Cara Flora , ho vissuto minuto per minuto questa favola bella, questo sogno d’amore insieme a te, amica del cuore! Non pubblico le immagini patinate che ti mostrano bella come non mai, perché lo sanno tutti quanti sei bella, ma foto nostre, ricordi che porteremo nel cuore per sempre! È stato un matrimonio pieno d’amore, perfetto in ogni singolo momento! Te voglio bene assai! Ma questo lo sai già” scrive Tosca pubblicando le foto non perfette, quelle che non arriveranno sull’album di nozze ma saranno sempre nella loro mente, nel cuore.

Poi le foto con le amiche, gli scatti che mostrano la gioia di tutte per essere lì, per vivere con Flora ed Enrico Brignano la loro favola. Bellissima Tosca D’Aquino con un abito giallo dello stesso brand scelto dalla sposa per i suoi abiti: Pronovias. “Matrimonio da favola” è con questa frase con l’attrice partenopea chiude gli scatti di una giornata speciale, quel sì che anche lei ha in parte contribuito a fare avverare. Una favola d’amore ma anche un’amicizia da sogno.