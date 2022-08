Valeria Graci in bikini: “Vi vedo che allargate la foto sulla ritenzione idrica”

Valeria Graci in bikini fa notare la ritenzione idrica. Smettetela di usare i filtri ma anche di guardare la cellulite

Valeria Graci ancora una volta in bikini sui social e questa volta resta anche in piedi, non ha bisogno di filtri, non ha bisogno di trucchi. Ironizza sul costume preso in saldo e sulla ritenzione idrica, c’è, si vede ma vi assicuriamo che ce l’abbiamo tutte. Valeria Graci la mostra e va ben oltre il body positivity perché si piace, si ama, ha affrontato ben altro che uno specchio che ti fa scoprire se la prova costume è superata. Chi decide se è superata? Solo noi e Valeria si promuove con tutta la normalissima cellulite. Il suo esempio è da seguire, sui social i filtri vanno eliminati. Ovvio che tutti e tutte cerchiamo la luce giusta per una bella foto ma il resto non va eliminato né modificato. Valeria Graci non segue le regole della finzione e posta le sue foto dando l’ennesima lezione di vita.

Valeria Graci in costume

“Questa sono io che poso con il mio nuovo costume comprato in saldo. Vi vedo che allargate la foto sulla ritenzione idrica eh” risate e verità in queste due frasi che vanno ben oltre le parole. E’ fiera di se stessa, ha attraversato momenti durissimi quando il dolore era così forte e niente le faceva pensare al suo vero valore. Sempre pronta ad ironizzare perché dell’amore malato che ha vissuto e quasi distrutta ha già raccontato tutto.

Ha un figlio bellissimo, un passato da non dimenticare per non commettere gli stessi errori e una carriera ancora tutta da scrivere. L’abbiamo vista di recente dietro il bancone di Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti.

Il modo con cui prende in giro le influencer mentre aprono le scatole e lei “stoppa” il video, le sue maschere di bellezza e tra un post e l’altro da comica la sua vita e le immagini del passato che non nasconde. Continua a raccontarsi perché fa bene a lei e perché di certo c’è chi sta vivendo ciò che Valeria ha già vissuto.