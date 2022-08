Tutto l’amore di Laura Chiatti per la sua mamma con un dolcissimo messaggio di auguri

Tutta la dolcezza di Laura Chiatti nel giorno del compleanno della sua mamma: gli auguri sono davvero speciali

Non c’è cosa più bella per una madre sentirsi dire di essere il migliore esempio che si potesse avere. E la mamma di Laura Chiatti, la signora Mariella, è certamente fortunata, come lo è sua figlia. Ogni anno infatti l’attrice, dedica parole bellissime a sua madre nel giorno del compleanno e anche oggi, 17 agosto, ha scritto per Mariella Cardinali, una dedica piena d’amore, di quelle che di certo, fanno commuovere una madre. “Sarai sempre la madre migliore che c’è” ha detto Laura sui social, postando una bellissima foto insieme a sua madre.

All’attrice, piace molto fare delle dediche speciali nel giorno del compleanno ed è sempre molto poetica. Lo ha fatto anche in occasione del compleanno di Marco Bocci e mesi fa, nel giorno del compleanno dei suoi figli.

Che dolce Laura Chiatti con il messaggio di auguri per la sua mamma

Le belle parole di Laura Chiatti per la sua mamma: “Mia cara mammina , anche quest’anno festeggiamo insieme un altro bellissimo tempo che Dio ci ha donato per gioire, per vivere , per sognare e per cantare….“. E ancora: ” Ero piccola quando vedevo i tuoi occhi brillare sentendomi canticchiare , ora sono grande , ma quel bellissimo luccichio ha la stessa intensità di allora… È grazie al tuo amore, alla tua forza ed alla tua anima che sono diventata mamma e donna .”

Parole davvero piene d’amore quelle dell’attrice per la sua mamma: “Tu mi hai insegnato a camminare per poter correre ed andare lontano , a fermarmi quando sono stanca senza perdere mai la meta, a rialzarmi quando cado , a non avere paura , a capire che il buio è solo una camera con la luce spenta, che si può accendere …“. E poi ha concluso: ” Dirti grazie non può bastare … ma sappi che anche tra 100 anni , in ogni altra vita , quando mi chiederanno ancora chi vorrei essere, io risponderò te…. perché sei e sarai per sempre la mamma migliore che c’è. Ti amo… Buon compleanno amore mio.“