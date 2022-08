Teresanna Pugliese esplode sui social dopo la critica sulle sue tette basse

Teresanna Pugliese sbotta sui social dopo esser stata criticata per il suo seno troppo basso e spiega il motivo

Tutto è iniziato con una della classiche foto che si postano sui social. Teresanna Pugliese, ha deciso di rispondere per le rime a chi l’ha offesa gratuitamente. Che poi, a giudicare da quanto si è detto, non c’è offesa visto che la Pugliese, non solo è bellissima e ha un seno favoloso, ma se anche avesse delle tette basse, come qualcuno le fa notare, ha tutto il diritto di scegliere di indossare un triangolo oppure no. Ma vediamo che cosa è successo. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha postato una foto con i suoi nuovi occhiali da sole a un bikini. Poi ha scritto: “Questa doveva essere una foto per sfoggiare i miei occhiali preferiti di quest’estate … ma qualche mente spenta ha ben pensato di dire che il mio seno è basso e che il triangolo non è adatto a me.“

Alle critiche Teresanna Pugliese, risponde per le rime



“Caro genio quello che avrei voluto dirti da vicino è troppo ma un accenno te Lo scrivo qui” ha continuato la bella campana che questa volta è esplosa e ha deciso di rispondere alle parole di chi ha trovato il tempo per commentare in modo stupido la sua foto. La Pugliese ha fatto notare come in questa società si tenda sempre di più a sentirsi liberi di giudicare il corpo degli altri e anche a decidere se un indumento può essere usato da quella persona oppure no. “Vorrei capire quale tristezza di affligge per dare un giudizio tanto sterile” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Siete vittime di un insegnamento e di una comunicazione di massa” ha continuato Teresanna sul suo profilo social. La Pugliese ha fatto notare come si rincorre sempre la perfezione, decidendo di poter stabilire cosa sia normale o meno. “Il mio corpo è vero, il mio è un seno che ha allattato un bambino” ha aggiunto Teresanna. “Mi piaccio e so di essere diversa con le mie imperfezioni” ha scritto nel suo post la Pugliese. Poi ha giustamente fatto notare come questi messaggi arrivano anche a chi non ha le sue stesse capacità di analizzare il problema, una mente lucida. Arrivano a ragazze insicure che potrebbero andare in crisi leggendo qualcosa del genere. Ha invitato tutti a svegliarsi dal letargo: “Proviamo a comunicare più verità” ha concluso.