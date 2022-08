Francesco Chiofalo in ambulanza, fan preoccupati: da stanotte nessuna notizia

Dopo una serata in discoteca Francesco Chiofalo è finito in ospedale e da ore non dà più sue notizie

Giornata completamente da dimenticare quella di ieri per Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island e La pupa e il secchione infatti, è stato costretto a chiamare il 118 per un intervento d’urgenza. Proprio mentre era in discoteca, a Catania per una serata, il romano si è sentito male. Ovviamente, come fa sempre, ha documentato tutto sui social. La giornata negativa, era iniziata a Fiumicino, quando il Chiofalo, ha perso il primo volo per la Sicilia. Stava infatti aspettando il suo aereo nel gate sbagliato per cui ha dovuto acquistare un nuovo biglietto e prendere un altro aereo per dirigersi a Catania, dove i suoi fan lo stavano aspettando per una serata. Dopo aver bevuto, cantato, giocato e aver scattato decine di foto con i suoi ammiratori, il Chiofalo si è sentito male. E’ stato proprio il fidanzato di Drusilla Gucci a postare sui social quanto stava accadendo, mostrando un video anche dall’ambulanza: “Mi fate stendere ma io non sento la gamba, perchè non sento la gamba” .

Francesco Chiofalo in ambulanza

Il Chiofalo quindi ha postato diversi video che lo mostravano prima in ambulanza e poi in ospedale dove presumibilmente è stato ricoverato. In realtà da ieri, poi, il romano non ha più postato nulla sui social il che sta facendo preoccupare molto chi lo segue. Francesco Chiofalo infatti ha avuto già diversi problemi di salute ( di cui ha parlato spesso sia in tv che suoi social )e i suoi fan si augurano quindi che questo malore non abbia nulla a che fare con quanto successo in passato e con le operazioni al cervello che ha dovuto subire.

Non ci resta quindi che attendere un possibile aggiornamento per capire se Francesco ha lasciato l’ospedale o se si sta ancora indagando per capire che cosa è accaduto. Noi gli facciamo comunque un grande in bocca al lupo.