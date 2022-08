Il video di Ilary Blasi con la figlia Isabel dice tutto

Attraverso le immagini con sua figlia Isabel Totti la splendida Ilary Blasi trova un altro modo per dire tutto

Ilary Blasi sui social continua a non avere bisogno di parole da aggiungere alle foto, ai suoi video in vacanza. Ilary Blasi è in Croazia con sua figlia Isabel, la piccola Totti le somiglia tantissimo, è davvero una meravigliosa Ilary in miniatura, sempre così sorridente e dolcissima. E’ la terza figlia che Francesco Totti ha desiderato tanto, è pazzo della sua bambina ma da quando lei e Ilary Blasi si sono separati non c’è più la stessa gioia per l’ex calciatore. Non può più trascorrere tutto il tempo che vuole con sua figlia, non vivono più tutti insieme nella stessa casa, le vacanze sono separate. Chissà se un giorno torneranno davvero tutti insieme ma adesso ognuno vive la propria vita e se Ilary continua a pubblicare foto con la sua famiglia, Totti appare solo attraverso gli scatti dei paparazzi e i pettegolezzi di chi ha visto ho sentito.

Ilary Blasi al mare con sua figlia Isabel

Isabel Totti è da sempre coccolatissima dalla sua mamma e dal suo papà, ogni estate le sue foto con mamma Ilary sono meravigliose, questa estate 2022 non mancano le loro immagini insieme. Sono in Croazia con parte della famiglia e gli amici più cari, si divertono tutti insieme sullo yacht ma Totti non c’è più. Nelle meravigliose acque dopo un bagno divertente ci sono Ilary e Isabel che corrono felici, sono due bambine, sono bellissime.

Poi un’altra foo, entrambe galleggiano nel mare, stessa posa, stessa leggerezza, sempre insieme, si fidano l’una dell’altra, è un amore immenso, il più importante. Non ha altro da aggiungere Ilary, è tutto nelle sue immagini con la figlia più piccola. Anche la linguaccia mentre in gran forma in bikini abbraccia la sorella e una delle sue amiche più care. La vita va avanti ed è sempre meglio mostrare un sorriso.