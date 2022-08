Francesco Chiofalo racconta il suo dramma: 4 giorni paralizzato

Francesco Chiofalo spiega sfogandosi sui social quello che gli è successo: per 4 giorni paralizzato. "Ho temuto di restare invalido" dice

Dopo il ricovero in ospedale e il malore in Sicilia, Francesco Chiofalo torna a parlare e lo fa ovviamente via social. Da instagram racconta quello che è accaduto dopo la serata in discoteca durante la quale l’ex pupo si è sentito male, costretto poi a chiamare una ambulanza per andare in ospedale. Chiofalo spiega che questi sono stati per lui giorni difficili ma che ha deciso di raccontare tutto anche perchè ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto e vuole quindi spiegare che cosa gli è successo. “Purtroppo ultimamente sono stato molto male” ha detto il Chiofalo iniziando a spiegare che cosa è accaduto in queste due settimane.

Francesco Chiofalo paralizzato per 4 giorni: cosa è successo

Tutto è iniziato appunto la sera della serata in discoteca. Andava tutto bene, Francesco si stava divertente, cantava e ballava con i fan. Poi il malore, ha iniziato a perdere la sensibilità del braccio e della gamba destra senza sapere che cosa stesse accadendo. Non solo, ha iniziato anche a tremare dice “come se avessi avuto il morbo di Parkinson”. Si è subito molto preoccupato e anche tanto spaventato perchè non riusciva proprio a capire che cosa gli stesse succedendo. Arriva quindi il ricovero in ospedale a Catania e poi il trasferimento a Roma ( va precisato che il Chiofalo ha preso un aereo da solo per andare a Roma, come dimostrano le foto pubblicate sui social dai fan che lo hanno visto, questo per precisare che quindi, era in grado di viaggiare anche da solo). Ha scelto di tornare a Roma perchè in Sicilia era da solo. Il tremore abbinato alla paralisi è durato per 4 giorni, ha spiegato il Chiofalo. Poi ha anche detto: “L’ho vissuta malissimo e non vi nascondo che ho anche pensato al peggio, ho pensato di essere rimasto invalido visto che questo tremore non andava via, sono stato malissimo. La cosa più pesante per me è stata non riuscire a camminare, dovevo andare in giro su una sedia a rotelle”. Dopo 4 giorni tutto però è rientrato e Francesco ha saputo dai medici che questa situazione potrebbe esser stata causata dall’operazione al cervello, subita mesi fa, una sorta di effetto collaterale. Spiega però che non dovrebbe esserci bisogno di un’altra operazione.