Federica Panicucci di nuovo in bianco a Venezia: prove tecniche da sposa?

Ha scelto anche quest'anno il bianco Federica Panicucci per Venezia: non saranno prove tecniche in vista del matrimonio con Marco Bacini?

Che Federica Panicucci abbia un sogno, quello di coronare il suo amore con Marco Bacini con il matrimonio, è cosa nota. La conduttrice non ha mai nascosto questo suo desiderio e aveva lasciato intendere che forse, il 2023 sarebbe potuto essere l’anno giusto, senza però svelare troppo. Non sappiamo se questo matrimonio si farà ma intanto, abbiamo avuto un piccolo assaggio di come il bianco, renda ancora più bella la conduttrice di Mattino 5 News che proprio domani, tornerà in onda in diretta su Canale 5. Anche per questa edizione del Festival di Venezia sul Red Carpet, la Panicucci ha optato infatti per un abito bianco che a dire il vero, non è piaciuto a tutti. Le critiche, per l’effetto un po’ troppo “piumato” non sono mancate. Federica invece, è arrivata sul red carpet con il suo Marco Bacini ed è sembrata felicissima della scelta dell’abito indossato per Venezia 79. Un bianco che sembrava davvero un abito da sposa: prove tecniche in vista delle nozze?

Federica Panicucci a Venezia in bianco: una gallery con le foto del suo look

Le parole della conduttrice sui social: “Una serata da sogno. Un grazie speciale ad Antonio Riva Milano per questo abito realizzato in un tessuto con fili di seta riciclati che vengono recuperati dopo la tessitura e lavorati a effetto piuma con grande attenzione al tema della sostenibilità.

Grazie anche a Damiani, per la splendida parure.” Poi ha ringraziato tutte le persone che l’hanno accompagnata in questa nuova avventura veneziana.

Per vedere le immagini con il look di Federica, ecco le foto postate dalla conduttrice sui social

Un abito davvero da sogno quello della conduttrice che ha sollevato critiche ma non solo. Tantissimi i complimenti di chi la segue con affetto su instagram, tante le donne che hanno apprezzato sia l’outfit che l’acconciatura.