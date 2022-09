La rivelazione di Federica Pellegrini che non ti aspetti: “Sono stata tradita in modo sistematico”

Si racconta in una intervista al Corriere la Pellegrini e spiega di esser stata più volte tradita, ma da chi?

In una intervista al Corriere della sera a cura di Candida Morvillo, la neo sposa Federica Pellegrini parla di Matteo Giunta, il grande amore della sua vita e del matrimonio, meraviglioso, che si è celebrato pochi giorni fa a Venezia. Ma si sa, le belle notizie fanno meno eco di quelle un po’ più intriganti e infatti, da questa intervista della Pellegrini emerge qualcosa sul suo passato che la Divina, non aveva mai raccontato in modo così esplicito in precedenza. Parla di Matteo e spiega quanto sia bello stare al suo fianco, un uomo di cui si fida con il quale però ha bisogno di litigare. Perchè in fondo, in lei, c’è sempre quel germe del sospetto. Il motivo risiede nel suo passato: è stata più volte tradita e lo racconta senza troppi giri di parole. Parlando del fatto che Matteo le lasci i suoi spazi e spesso si dimostri poco geloso, la Pellegrini ha commentato: “Non sono abituata ai non gelosi. Io lo sono, un po’ di natura e un po’ perché le mie storie passate mi hanno portata a stare in guardia dello sport preferito dei maschi: il tradimento.” Ha quindi poi spiegato che in passato è successo. Non lo ha mai potuto realmente dimostrare ma lei ne è convinta.

La confessione di Federica Pellegrini: tradita più volte

Rispondendo alle domande della Morvillo spiega di avere “Parecchie prove, tanti indizi. Sono rimasta scottata, ho subito l’infedeltà in modo abbastanza sistematico: fidarmi totalmente è difficile. A volte, quelle paure tornano fuori e si fanno sentire.”

E ha continuato: “Ho lasciato, ho perdonato, ho rilasciato e riperdonato. Poi, passato l’innamoramento, mi sono resa conto che perdonare era sbagliato.” La Morvillo quindi ha ricordato alla Pellegrini che anche di lei si è detto in passato che è stata una traditrice ( e immaginiamo che si parli di Filippo Magnini e Luca Marin i due più noti suoi ex). La campionessa non si nasconde dietro un dito e spiega: “Ho tradito, non posso dire di no, ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita. Tradire sistematicamente è diverso. Io non concepisco chi tradisce per sport. Infatti, non sono una che fa ingelosire: si vede che non ho grilli per la testa; non sono una che flirta.” Chi sarà quindi questo traditore seriale di cui la Divina parla? Ai posteri l’ardua sentenza…