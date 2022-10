Aurora Ramazzotti trasloca e vende i vestiti che non indossa più

Aurora Ramazzotti sta traslocando nella nuova casa, mostra i tanti scatoloni con i vestiti da vendere e regalare

E’ da tempo che Aurora Ramazzotti sta pensando al trasloco nella nuova casa e adesso che il momento è arrivato saltano dall’armadio tanti vestiti che non indossa più. Da questo nasce un bel gesto: Aurora Ramazzotti vende i suoi vestiti, altri li regala. Il ricavato di quelli che vende ovviamente andrà in beneficenza, un gesto che tutti hanno apprezzato molto sui social. La nuova casa per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivata al momento giusto perché la prossima primavera saranno in tre e avevano bisogno di una casa più grande. Sarà perfetta, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da tempo mostra sul suo profilo social gli angoli nel suo nuovo nido, lo adora perché ha scelto tutto con cura un po’ alla volta.

Per sistemare i vestiti Arurora ha chiesto aiuto a una professionista

Senza l’Armadio di Grace non sarebbe riuscita a fare il gran lavoro che pubblica tra le storie Instagram. Da armadi e cassetti è saltato fuori così tanto che le ore di lavoro previste dall’esperta nell’ordinare non sono bastate, si sono moltiplicate. Aurora Ramazzotti è stanca, stremata, sa che senza il suo aiuto non ce l’avrebbe fatta ma c’è ancora tanto da fare.

In compenso è felice che tutto l’armadio sia pieno di tante cose da regalare e vendere. Non può ancora portare nulla nella nuova casa, non è ancora del tutto terminata, mancano ancora un po’ di mobili, ma è soddisfatta.

E’ speciale il periodo che sta vivendo, da poco ha confermato la sua dolce attesa rendendo felicissimi Michelle ed Eros ma anche i suoceri, i genitori di Goffredo. Sarà proprio la mamma magari ad aiutarla nella vendita dei suoi abiti per beneficenza. Michelle l’ha già fatto, più volte ha mostrato il gran lavoro da fare anche nel suo armadio, anche lei ha chiesto aiuto ma più che altro per scegliere cosa tenere e cosa dare via, sembra non sia così brava nella scelta del cosa indossare.